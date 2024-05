Verletzter SPD-Kandidat Matthias Ecke warnt bei "hart aber fair" vor politischer "Verrohung"!

Dresden - Der in Dresden beim Plakatieren angegriffene und schwer verletzte SPD-Politiker Matthias Ecke (41) hat in der Talkshow " hart aber fair " vor einer "Verrohung des politischen Klimas" gewarnt.

Matthias Ecke (41, SPD) wurde am 3. Mai in Dresden von vier Personen beim Plakatieren schwer verletzt und musste operiert werden. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Bevor Louis Klamroth (34) am Montagabend im Kölner Studio mit seinen Gästen über die Frage "Wie gefährdet ist die Demokratie?" diskutierte, hatte der Moderator den SPD-Europawahlkandidaten in der sächsischen Landeshauptstadt besucht. Der Beitrag wurde kurz nach Beginn der Sendung eingespielt.

In einem Gespräch nahe dem Dresdner Elbufer erklärte Ecke - mit blauem Auge und Pflaster im Gesicht - zunächst, dass es ihm inzwischen besser gehe. "Zum Glück" sei "nur" seine Augenhöhle getroffen und sein Jochbein gebrochen worden.

Die Attacke in der Schandauer Straße im Stadtteil Striesen bezeichnete der 41-Jährige anschließend als einen "Angriff auf die Demokratie", der auf eine "Verrohung des politischen Klimas" zurückzuführen sei.

"Wir erleben schon seit Jahren in Deutschland, aber besonders hier in Sachsen, eine Verrohung des politischen Klimas. Das ist kein Zufall. Es ist eine organisierte Verrohung, die von der AfD und anderen extremen Rechten vorangetrieben wird", so Ecke.