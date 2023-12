Im Grundschul-Alter! Melek rauchte schon als Neunjährige Crack und wurde obdachlos

Hamburg - Als Grundschülerin kommt Melek das erste Mal mit harten Drogen in Kontakt und seitdem nicht mehr davon los. Es folgen Obdachlosigkeit, eine 16-jährige Ehe und sechs Kinder, nach denen sie nun Sehnsucht hat. Eines von zahlreichen Schicksalen auf Hamburgs Straßen.

Melek hat sechs Kinder und war bereits verheiratet. © RTLZWEI

Geschätzt etwa 2000 Menschen verbringen in der Hansestadt Tag und Nacht, Sommer wie Winter und bei jeder Witterung ihr Leben auf der Straße. Viele von ihnen sind suchtkrank, trinken Alkohol, rauchen Crack, spritzen sich Heroin.

Melek (36) ist eine von ihnen. Mehr als ein Vierteljahrhundert des Konsums von Heroin und Kokain liegen hinter ihr. "Ich hab mit neun meinen ersten Stein geraucht, war von neun bis 16 auf der Straße", sagt sie in der RTLZWEI-Doku "Hartes Deutschland". Mit "Stein" meint sie Crack, der durch die Mischung von Kokain und Natron entsteht.

Ihr Vater sei immer arbeiten gewesen, die Mutter nach eigenen Angaben alkohol- und tablettenabhängig. Später findet Melek einen Partner, den sie heiratet und sechs Kinder bekommt.

Der Mann, mit dem sie 16 Jahre zusammen war und mit dem sie zum Drehzeitpunkt noch immer verheiratet ist, habe sie kurz vor Weihnachten 2016 im schwangeren Zustand verprügelt. Es folgte die Trennung.

Heute lebt Melek in einem Zelt. Ganz allein, bei Wind und Wetter. Hier hat sie viel Zeit, um an ihre Kinder zu denken. "Ich hab so eine Sehnsucht nach ihnen, ich vermisse sie."