Drogensüchtige Lara hat neuen Freund und wird direkt von ihm angezeigt: "Halt die Fresse"

Bremen - Lara ist gerade einmal 23, lebt aber seit dem Tod ihrer Mutter vor vier Jahren auf den Straßen Bremens , ist süchtig nach Crack und schreckt auch nicht vor Straftaten zurück, um sich die Droge leisten zu können. Mittlerweile hat sie einen Freund, doch auch er wird Opfer ihrer Sucht.

Junkie Lara (23) ist es seit Jahren gewohnt, sich allein durchs Leben zu schlagen. © RTLZWEI

Für die 23-Jährige ist es normal, das schnelle Geld durch Diebstahl oder Prostitution zu machen - zu groß ist die Sucht nach "Stein", wie das aus Kokain und Natron aufgekochte Crack umgangssprachlich genannt wird.

In den meisten Läden rund um den Bremer Hauptbahnhof hat Lara Hausverbot. Um trotzdem ihre Schulden begleichen zu können, hat sie zu drastischen Mitteln gegriffen, wie sie in der neuen Folge der RTLZWEI-Doku "Hartes Deutschland" erzählt.

Lara hat die Bankkarte ihres Freundes Knut (47) geklaut und 500 Euro von seinem Konto abgehoben. Und das, obwohl der nicht drogenabhängige Informatiker versucht, sie zu unterstützen, wo er nur kann. Knut hat sie wegen des Diebstahls sogar angezeigt.

Trotz allem liebt er sie, weiß die Bremerin, was nur nicht wirklich auf Gegenseitigkeit beruht. Das lässt die junge Obdachlose ihn auch regelmäßig spüren, knallt Knut auch mal "Halt die Fresse" vor den Latz, obwohl der es doch eigentlich nur gut meint.

Dass seine Freundin manchmal ihren Körper verkauft, weiß Knut, bleibt aber trotzdem bei Lara. Er habe keine andere Wahl, sagt sie. Aus der Sucht herausholen könne er sie aber nicht, ist sie sich sicher. "Das schaffe nur ich selber, wenn ich es will."