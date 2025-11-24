Junkie Ally (19) schläft in dreckigem Hauseingang ein: "Würde lieber in Scheißhaufen pennen"
Dortmund - Ally ist erst 19 Jahre alt, lebt aber schon seit mehreren Jahren in Dortmund auf der Straße und prostituiert sich, um ihre Drogensucht zu finanzieren. Eigentlich ging es zeitweise bergauf, doch dann landete die Jugendliche schnell wieder auf dem harten Boden der Tatsachen.
Als die Reporter der RTLZWEI-Doku "Hartes Deutschland" die 19-Jährige im Januar 2025 auf der Straße treffen, ist sie in keinem guten Zustand. Ally, die schon mit 13 Heroin und Crack konsumierte, sitzt in einem Hauseingang - sie ist eigenen Angaben zufolge seit drei Tagen wach.
Sie versucht, ihre Müdigkeit mit dem Konsum von Kokain zu bekämpfen. In diesem Moment allerdings erfolglos.
"Ich bin noch nicht ganz unten, aber ja, ich bin an einem Tiefpunkt", antwortet sie auf eine Frage. Mitten im Gespräch sinkt plötzlich ihr Kopf nach vorn, Ally nickt ein.
Wenige Sekunden später entschuldigt sie sich, um einen Moment darauf wieder kurz einzuschlafen. Die Dortmunderin ist oft mehrere Tage am Stück wach, immer damit beschäftigt, Geld zu machen, Drogen zu kaufen und ihre wenigen Habseligkeiten zu beschützen.
In einer Notunterkunft für Obdachlose möchte sie auf keinen Fall schlafen. "Unhygienisch as fuck, man wird nur beklaut, die Mitarbeiter sind scheiße. Kurz gesagt, ich würde lieber in einem Scheißhaufen pennen", lässt die junge Frau keine Widerrede gelten.
"Hartes Deutschland" in Dortmund: Ally fliegt aus Wohnung und ist wieder obdachlos
Beklaut wird Ally aber auch auf der Straße. Oder sogar, wenn sie ihre Sachen nur für kurze Zeit bei einem Bekannten deponiert. Früher am Tag war sie bei eben jenem, um dort festzustellen, dass ihr Handy fehlt.
Das zog sie so sehr runter, dass ihr Entschluss schnell feststeht. "Ich kaufe mir Koks", grinst die 19-Jährige. "Das war doch klar, oder?" Immerhin gehen doch alle Junkies so mit Problemen um, sagt sie.
Dabei war Ally vor wenigen Monaten auf einem guten Weg. Ein Bekannter hatte ihr im Herbst zuvor eine Wohnung organisiert, in der sie zunächst drei Monate umsonst wohnen durfte.
Danach wurde ihr die Übernahme in Aussicht gestellt, dafür hatte sie sich endlich wieder einen Ausweis besorgt und sogar einen Antrag auf Bürgergeld gestellt. Das Ziel: Ally wollte im neuen Jahr eine Entgiftung und eine Therapie machen.
Doch kurz vor Weihnachten wurde ihr eröffnet, dass sie die Wohnung doch nicht bekommt. "Mir wurde nur gesagt: 'Sorry, du kriegst die Wohnung doch nicht.' Ohne Grund. Es wurde mir nur versichert, ich sei ja nicht der Grund." Ein Schlag ins Gesicht, der Teenager sitzt seitdem wieder auf der Straße.
Titelfoto: RTLZWEI