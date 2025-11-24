Junkie Ally (19) schläft in dreckigem Hauseingang ein: "Würde lieber in Scheißhaufen pennen"

Die 19-jährige Ally lebt seit vielen Jahren in Dortmund auf der Straße und prostituiert sich, um ihre Sucht zu finanzieren. "Hartes Deutschland" begleitet sie.

Von Juliane Bonkowski

Dortmund - Ally ist erst 19 Jahre alt, lebt aber schon seit mehreren Jahren in Dortmund auf der Straße und prostituiert sich, um ihre Drogensucht zu finanzieren. Eigentlich ging es zeitweise bergauf, doch dann landete die Jugendliche schnell wieder auf dem harten Boden der Tatsachen.

Ally (19) ist völlig am Ende: Sie verlor erst ihre Wohnung, dann wurde sie beklaut. © RTLZWEI Als die Reporter der RTLZWEI-Doku "Hartes Deutschland" die 19-Jährige im Januar 2025 auf der Straße treffen, ist sie in keinem guten Zustand. Ally, die schon mit 13 Heroin und Crack konsumierte, sitzt in einem Hauseingang - sie ist eigenen Angaben zufolge seit drei Tagen wach. Sie versucht, ihre Müdigkeit mit dem Konsum von Kokain zu bekämpfen. In diesem Moment allerdings erfolglos. "Ich bin noch nicht ganz unten, aber ja, ich bin an einem Tiefpunkt", antwortet sie auf eine Frage. Mitten im Gespräch sinkt plötzlich ihr Kopf nach vorn, Ally nickt ein. Wenige Sekunden später entschuldigt sie sich, um einen Moment darauf wieder kurz einzuschlafen. Die Dortmunderin ist oft mehrere Tage am Stück wach, immer damit beschäftigt, Geld zu machen, Drogen zu kaufen und ihre wenigen Habseligkeiten zu beschützen. In einer Notunterkunft für Obdachlose möchte sie auf keinen Fall schlafen. "Unhygienisch as fuck, man wird nur beklaut, die Mitarbeiter sind scheiße. Kurz gesagt, ich würde lieber in einem Scheißhaufen pennen", lässt die junge Frau keine Widerrede gelten.

"Hartes Deutschland" in Dortmund: Ally fliegt aus Wohnung und ist wieder obdachlos