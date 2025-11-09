Junkie André hängt nach Magendurchbruch wieder an der Nadel: "Werde niemals aufhören"

Leipzig - Es ist erst wenige Monate her, dass André (41) aus Leipzig nach einem Magendurchbruch um sein Leben kämpfte . "Es hat Klick gemacht", sagte er damals im Krankenhaus. Geändert hat sich seitdem nichts, der obdachlose Junkie lebt weiterhin auf der Straße und konsumiert harte Drogen.

André (41) hat es nicht geschafft, seine großen Pläne durchzuziehen. © RTLZWEI

Die Reporter der RTLZWEI-Doku "Hartes Deutschland" treffen den 41-Jährigen zwei Monate nach dem letzten und gleichzeitig so dramatischen Treffen wieder am Leipziger Hauptbahnhof. Dort sitzt er mit der im siebten Monat schwangeren Nicole (39), als wäre nichts passiert.

"Ich hab mich auf 43 Kilo runtergehungert, jetzt wiege ich 54", erzählt der ausgemergelte André mit einem gequälten Grinsen.

Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus sei er drei Wochen lang in einem Substitutionsprogramm gewesen, in dem er den Ersatzstoff Polamidon bekommen hat. Konsumiert habe er währenddessen aber trotzdem. Jetzt sei wieder "alles beim Alten".

Waren die Pläne, etwas verändern zu wollen, im Krankenhaus noch groß, hat die Realität André mittlerweile gnadenlos eingeholt.

"Ich bin zu lange abhängig, als dass ich es sein lassen könnte. Ich denke mal, ich werde niemals aufhören", hat sich der Leipziger offenbar mit seinem Schicksal abgefunden. "Ich hatte es wirklich vor, aber wenn du in dein altes Umfeld kommst, hältst du es nicht lange aus."