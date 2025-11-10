Als Junkie Alex sich mitten im Müll Schuss Heroin setzt, offenbart er traurige Diagnose
Leipzig - Alex ist erst 23 Jahre alt, aber schon seit rund acht Jahren obdachlos. Er schläft in Abrisshäusern oder auf der Straße, konsumiert Heroin und Crystal Meth inmitten von Müllbergen. Mittlerweile macht dem Leipziger trotz seines jungen Alters seine Gesundheit schwer zu schaffen.
Die Reporter der RTLZWEI-Doku "Hartes Deutschland" begegnen dem 23-Jährigen, kurz nachdem er wieder rückfällig geworden ist. Alex ist auf der Suche nach einem geeigneten Platz zum Konsumieren.
Den findet er in einem völlig verdreckten Gebüsch, bereitet inmitten des Mülls den nächsten Schuss Heroin vor. Dass er immer wieder an den Punkt kommt, an dem Körper und Geist vor Schmerzen nach mehr Stoff verlangen, belastet ihn.
"Du weißt, dass es deinen Scheiß-Körper kaputtmacht", sagt er, während er sich zwei Kanülen aufgekochten Heroins in die Venen jagt. Mittlerweile plagen ihn aber nicht mehr nur Gliederschmerzen, sondern eigenen Angaben nach auch Lungenkrebs.
"Ich hab inzwischen die neue Bestätigung, dass er wieder gewachsen ist", erzählt Alex von der mutmaßlichen Diagnose. Den Tumor habe er schon lange, doch früher sei er gutartig gewesen, mittlerweile bösartig. Er würde sich gern behandeln und operieren lassen, aber die Krankenkasse übernimmt die Kosten nicht, sagt er.
Laut Alex sei er genetisch vorbelastet, der Krebs ihm quasi vererbt worden. "Das liegt nicht am Rauchen oder so." Doch auch das Suchtpotenzial scheint nicht von ungefähr zu kommen, auch seine Mutter soll schon abhängig gewesen sein.
"Hartes Deutschland" in Leipzig: Junkie Alex ist verliebt
Deshalb wuchs der Leipziger bei Adoptiveltern auf, die ihn aber rausschmissen, als er 14 Jahre alt war. Es kam, wie es kommen musste: Mit 16 wurde Alex obdachlos und süchtig nach Crystal Meth, mit 20 Jahren spritzte er sich erstmals Heroin und blieb darauf hängen.
Beim nächsten Treffen wenige Wochen später scheint es dann einen Lichtblick der etwas anderen Art zu geben: Alex ist verliebt. "Ich habe eine kennengelernt, die mich so akzeptiert, wie ich bin. Darüber bin ich ziemlich froh."
Er könnte dauerhaft bei seiner neuen Freundin wohnen, die eine eigene Wohnung hat. Trotzdem zieht es den Junkie immer wieder auf die Straße - Alex kennt es eben nicht anders.
Heroinabhängig ist seine Angebetete zwar auch, sie könne sich ihre Sucht aber selbst finanzieren, da sie einen Job hat. Alex geht weiterhin mehrere Stunden am Tag Geld schnorren, um sich seine eigenen Drogen leisten zu können.
"Sie ist echt eine treue Seele, eine richtig treue Seele", schwärmt er. Ob die Beziehung unter diesen Umständen aber eine dauerhafte Chance hat, wird sich wohl zeigen müssen.
Titelfoto: RTLZWEI