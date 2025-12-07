Philipp werden Dreiviertel Bein amputiert: "Glück, dass noch so viel dran ist"
Kiel - Das Jahr 2024 ist für Philipp (26) ein dramatisches. Erst trauert er um Kumpel Lennox (†37), der vermutlich an über Drogen-Überdosis stirbt. Ein halbes Jahr später verliert er bei einem Zug-Unfall Dreiviertel seines Beines und eineinhalb Finger. All das ist nicht Warnung genug, mit dem Konsum aufzuhören.
"Ich bin vor einen Zug gestolpert und der hat mich echt ein Stück mitgenommen", berichtet der 26-Jährige im September 2024, vier Wochen nach dem Unfall im Kieler Hauptbahnhof, in der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartes Deutschland".
Der Zug habe sich nach seinem dortigen Halt gerade erst wieder in Bewegung gesetzt, als das Unglück geschah. "Ich war bisschen breit, hab Benz [Benzodiazepine: angstlösende und beruhigende Psychopharmaka, Anm. d. Red.] und Alkohol genommen." Dieser Mix führe dazu, "dass man auch mal stolpert oder eine Sekunde wegnickt".
Der gelernte Landwirt habe im Gleisbett gelegen, alles nur verschwommen gesehen und zunächst gar nicht realisiert, wie schwer er verletzt ist.
Im Krankenhaus habe der 26-Jährige das Wort "Amputation" gehört, dieses aber ausgeblendet bis zum ersten Gespräch mit einem Arzt. "Ich hab gehofft, dass er sagt, dass doch noch alles da ist."
Hartes Deutschland: Philipp konsumiert weiter Drogen nach Beinamputation
Ab der Hälfte seines Oberschenkels abwärts wird ihm das rechte Bein abgenommen.
"Ich hab Glück, dass noch so viel dran ist", sagt Philipp, der dadurch auf eine Prothese hoffen kann. Nach seiner Klinikentlassung verfällt er erneut illegalen Substanzen.
Ein halbes Jahr vorher muss er um Kumpel Lennox (†37) trauern - eine seiner größten Stützen auf der Straße. Der an Valentinstag 2024 Verstorbene sagte einst über Philipp: "Er ist der erste und einzige Mensch, dem ich zu 100 Prozent vertrau. Für den würde ich töten."
Ein Schicksalsschlag für Philipp, der als 19-Jähriger daheim rausflog. Seine Familie wolle, dass er mit den Drogen aufhört - "ansonsten wollen die mit mir nix zu tun haben".
Sendetipp: Die neue Folge "Hartes Deutschland" mit obdachlosen und suchtkranken Menschen aus Hamburg und Kiel seht Ihr Montag (8. Dezember) ab 20.15 Uhr bei RTLZWEI. Jetzt schon gibt es sie bei RTL+ im Stream.
