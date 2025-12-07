Philipp werden Dreiviertel Bein amputiert: "Glück, dass noch so viel dran ist"

Kiel - Das Jahr 2024 ist für Philipp (26) ein dramatisches. Erst trauert er um Kumpel Lennox (†37), der vermutlich an über Drogen-Überdosis stirbt. Ein halbes Jahr später verliert er bei einem Zug-Unfall Dreiviertel seines Beines und eineinhalb Finger. All das ist nicht Warnung genug, mit dem Konsum aufzuhören.

Philipp (26) wurde von einem Zug erfasst, verlor ein Bein und eineinhalb Finger. © RTLZWEI

"Ich bin vor einen Zug gestolpert und der hat mich echt ein Stück mitgenommen", berichtet der 26-Jährige im September 2024, vier Wochen nach dem Unfall im Kieler Hauptbahnhof, in der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartes Deutschland".

Der Zug habe sich nach seinem dortigen Halt gerade erst wieder in Bewegung gesetzt, als das Unglück geschah. "Ich war bisschen breit, hab Benz [Benzodiazepine: angstlösende und beruhigende Psychopharmaka, Anm. d. Red.] und Alkohol genommen." Dieser Mix führe dazu, "dass man auch mal stolpert oder eine Sekunde wegnickt".

Der gelernte Landwirt habe im Gleisbett gelegen, alles nur verschwommen gesehen und zunächst gar nicht realisiert, wie schwer er verletzt ist.

Im Krankenhaus habe der 26-Jährige das Wort "Amputation" gehört, dieses aber ausgeblendet bis zum ersten Gespräch mit einem Arzt. "Ich hab gehofft, dass er sagt, dass doch noch alles da ist."