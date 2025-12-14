Kuh schlägt Affen, Ei und Nudel: Komikerin gewinnt "The Masked Singer"

München/Köln - Die Kuh hat's gerissen! Im großen Finale von " The Masked Singer " am Samstagabend setzte sich die leicht missmutig dreinblickende "Muuhnika" klar durch und ließ Affe, Ei und Nudel hinter sich. Unter dem Kostüm verbarg sich Komikerin Meltem Kaptan (45).

Die "Muuhnika" überzeugte die Juroren und die TV-Zuschauer am meisten. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach ihrem Sieg zeigte sich Kaptan sichtlich bewegt: "Was für eine Reise, Leute, unglaublich." Ganze 22 Jahre habe sie vor der ProSieben-Show nicht mehr gesungen. Dass sie sich nun wieder auf eine Bühne traute, verdanke sie "The Masked Singer".

Überraschend kam der Sieg kaum. Juror Chris Tall (34) hatte sie bereits als "Muh-donna" bezeichnet, und Rate-Partnerin Verona Pooth (57) lag früh goldrichtig mit ihrem Tipp. Auch die Zuschauer in der Joyn-App tippten auf Kaptan unter dem Kuh-Kostüm.

Starke Konkurrenz hatte die Siegerin trotzdem. Platz zwei ging an die übergroße Nudel "Rave-ioli" – und auch hier lagen alle Juroren richtig: Unter dem Kostüm steckte Pietro Lombardi (33).

Der ehemalige DSDS-Gewinner überzeugte mit seiner Stimme. Gastjurorin Beatrice Egli (37) brachte es auf den Punkt: "Da ist jemand unter der Maske, der richtig versteht, wie Singen und Entertainen geht."

Und Lombardi gestand: "Es war so schwer für mich. Die Stimme kann ich nicht verstellen – ich hab's versucht"