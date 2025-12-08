Trauer um Leipziger mit der Angel: Drogensüchtiger André ist tot

Leipzig - Wer regelmäßig am Leipziger Hauptbahnhof unterwegs ist, hat den aus der RTLZWEI-Doku " Hartes Deutschland " bekannten André sicher schon einmal mit seiner Angel sitzen sehen. Jetzt erreichten TAG24 traurige Nachrichten: Der drogensüchtige Obdachlose ist gestorben.

So kannte man André, immer mit einem schelmischen Grinsen auf den Lippen. © RTLZWEI

Nach der Berichterstattung über die zwei neuesten Folgen der Sendung aus Leipzig im November erreichten uns bereits Informationen darüber, dass André gestorben sein soll.

TAG24 hat beim Sender nachgefragt und die traurige Bestätigung eines Sprechers erhalten: "Leider müssen wir Ihre Vermutung bestätigen - André ist am 20.06.2025 verstorben. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden."

Der Leipziger wurde nur 42 Jahre alt. Zu den genauen Umständen seines Todes lagen zunächst keine Informationen vor.

Doch schon in den letzten Folgen von "Hartes Deutschland" wurde klar, dass es bei André gesundheitlich immer mehr bergab ging. Im Frühsommer 2024 hatte er einen Magendurchbruch erlitten, lag völlig abgemagert im Krankenhaus.

Danach war er zwar kurzzeitig in einem Substitutionsprogramm, doch die Sucht nach Heroin und Crystal Meth war stärker, sodass sich schon wenig später wieder alles nur um Geld- und Drogenbeschaffung drehte.