Junkie Julian irrt auf Socken durch die Straßen: "Bin total im Eimer, schon vier Tage wach"

Frankfurt am Main - Das Frankfurter Bahnhofsviertel ist Deutschlands Drogen-Hochburg, hier stranden viele gescheiterte Existenzen und schaffen es nie wieder raus. Die RTLZWEI-Doku " Hartes Deutschland " hat wieder mehrere von ihnen begleitet und in tiefe Abgründe geschaut.

Julian (23) sieht nach seiner Entgiftung recht gesund aus, hat eigentlich große Pläne. © RTLZWEI

Einer von ihnen ist der obdachlose Julian, der bereits seit sechs Jahren schwer abhängig von harten Drogen wie Fentanyl und Crack ist.

Der 23-Jährige hetzt zum Zeitpunkt der Dreharbeiten im November 2023 buchstäblich durch die Straßen der Mainmetropole. Er will den Scheck fürs Bürgergeld, den er gerade erhalten hat, schnellstmöglich bei der Bank einlösen.

Knapp 500 Euro reicher torkelt er wenig später durchs Bahnhofsviertel, will gleich größere Mengen Stoff besorgen, damit er erst mal seine Ruhe hat. "Ich bin total im Eimer", erzählt er dem Kamerateam auf seinem Weg. Schließlich sei er "schon vier Tage wach".

Fentanyl und Crack haben Spuren hinterlassen, trotzdem kann er nicht anders und muss dem Suchtdruck immer wieder nachgeben. Dennoch: "Wer denkt, Fentanyl rauchen macht Spaß, der hat einen an der Waffel", echauffiert sich der Frankfurter.

Es habe bei ihm einst mit Kiffen begonnen, heute lebe er neben anderen Junkies. "Leute, die so dicke Beine haben, weil sie sieben Abszesse haben und die Nadel trotzdem noch in den Abszess reindrücken", erzählt der 23-Jährige.