"Wenn ich nicht da wäre, wär schon lange was passiert": Will Junkie Eva nicht mehr leben?

Leipzig - Es ist noch nicht lange her, dass die drogensüchtige Eva (23) aus Leipzig ihr zweites Kind bekommen hat . Dass der Junge bei ihr und ihrem Partner Murphy (40) leben kann, ist Wunschdenken, denn die beiden bekommen ihr Leben einfach nicht in den Griff - mit schwerwiegenden Folgen.

Eva (23) konsumiert immer wieder Alkohol und Crystal Meth, sogar kurz vor der Geburt ihres Kindes. (Archivbild) © RTLZWEI

Rund sieben Monate nach der Geburt leidet die Leipzigerin an immer schlimmer werdenden Depressionen, wie sie in der neuen Folge der RTLZWEI-Doku "Hartes Deutschland" offenbart.

Gemeinsam mit ihrem Freund und auch Kumpel André (40), der nur wenige Monate später um sein Leben kämpfen wird, passt sie auf die Wohnung eines Bekannten in der Innenstadt auf.

Die 23-Jährige erzählt, dass sie die Depression behandeln lassen will, ihr aber die Kraft fehle, sich aufzuraffen. Murphy und auch André bestärken sie in ihrem Vorhaben. "Umso länger man es hinauszögert, umso schlimmer wird's", so Letzterer.

Eva fühlt sich angegriffen und reagiert trotzig. Sie wisse aber, dass nur noch eine stationäre Therapie helfen könne. Gleichzeitig gibt sie zu, schon Suizidgedanken gehabt zu haben.

Erschreckend: "Ich denke mal, wenn ich nicht den ganzen Tag da wäre, wär schon lange was passiert", offenbart Murphy, den die Situation mehr und mehr belastet.

Wenig später machen sich alle drei auf den Weg zum Park-Klinikum, in dem Eva sich ein Erstgespräch und einen Therapieplatz erhofft. Trotz Zuspruch ihrer Freunde kommen Zweifel auf, sie fühlt sich gedrängt und wirft noch auf dem Weg alle Pläne über den Haufen.