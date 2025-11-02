Nur noch Haut und Knochen: Junkie André überlebt nach Not-OP nur knapp

Leipzig - Drama um André (41) aus der RTLZWEI-Doku " Hartes Deutschland " in Leipzig: Der drogensüchtige Obdachlose, der seit vielen Jahren mit seiner Angel vor dem Hauptbahnhof sitzt und um Geld für den nächsten Schuss Heroin bettelt, wäre fast gestorben. Ein Loch in seinem Magen kostete ihn beinahe das Leben.

Auf diesem Bild sieht André (41) schon sehr abgemagert aus. Kein Vergleich zu den Bildern aus dem Krankenhaus. © RTLZWEI

Es sind erschreckende Bilder, die den mittlerweile 41-Jährigen in der neuesten Folge in einem Krankenhausbett zeigen. Er besteht nur noch aus Haut und Knochen, sein Gesicht ist eingefallen, seinen Bauch "ziert" eine riesige OP-Narbe.

Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten Anfang Juni 2024 liegt er in der Uniklinik. Von seinem sonst so schelmischen Grinsen, das er trotz aller Widrigkeiten immer auf den Lippen hatte, ist nichts mehr übrig.

Nur eine Woche zuvor schwebte André noch in Lebensgefahr. Er habe immer mehr abgebaut und am Ende nur noch 43 Kilo gewogen, erzählt der völlig geschwächte Leipziger den Reportern.

"Ich hab in meinem Magen ein Loch gehabt und alles, was oben reinkam, ging nicht durch den Darm wieder raus, sondern das kam alles in meinen Bauchraum", so André. Hätte er zwei Tage länger gewartet, wäre er tot gewesen.

Nur dank einer Not-OP hat der gerade erst 41 Jahre alt gewordene Obdachlose überlebt, wurde tagelang künstlich ernährt. Ob das Loch von seinen zuletzt heftigen Drogencocktails aus Heroin, dem Substitut Polamidon und Crystal Meth verursacht wurde, weiß er nicht.