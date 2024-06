Langzeit-Arbeitslose Monika sagt Sozialstunden ab: "Sauer ist er nicht - warum auch?"

Bremerhaven - Monika (51) ist langzeitarbeitslos, bezieht Bürgergeld, hat ein Alkoholproblem und offenbar Schwierigkeiten, ihren Alltag zu regeln. Anders ist es nicht zu erklären, dass sie über Monate ihren Strom nicht anmeldete - und diesen for free bezog.

Monika (51) wird von ihrem Ex Stefan (31) begleitet. © RTLZWEI

Seit einem halben Jahr lebt das Nordlicht getrennt von ihrem Ex-Verlobten Stefan (31) in einer eigenen Wohnung, wird in den neuen RTLZWEI-Folgen "Hartz Rot Gold" erzählt. Den Strom hat sie aber noch nicht umgemeldet. Sie nutzt ihn, zahlt aber nichts.

Stefan, der seit fünf Jahren nach einem Job sucht, macht sich Sorgen um Konsequenzen für seine Verflossene, rechnet mit einer Nachzahlung und einer Strafanzeige. Monika nimmt das locker, scherzt: "Vielleicht wird mir sogar noch der Strom abgeklemmt."

Ihr Ex begleitet sie zur Stromanmeldung. Der Sachbearbeiterin sagt die vierfache Mutter, sie habe das "leider bisschen lange auf die Warteschleife ziehen lassen". Sie habe "Probleme gehabt, das ist kein Witz oder sonst was" und hoffe, jetzt nicht so viele Schwierigkeiten zu bekommen.

Die Angestellte lässt mögliche Strafen noch offen. Diese wären allerdings wenig verwunderlich, wenn man die vierwöchige Ummeldefrist um mehr als fünf Monate verstreichen lässt.