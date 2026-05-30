Durch diese Kult-Kinderserie lernte Sängerin Jennifer Rush Deutsch!

Leipzig - Am Freitag war die Sängerin Jennifer Rush (65) im " Riverboat " zu Gast.

Jennifer Rush (65) stand am Freitag im "Riverboat" Rede und Antwort. © IMAGO / STAR-MEDIA

Im Gespräch mit Moderatorin Kim Fisher (57) ließ die US-Amerikanerin - gebürtig heißt sie Heidi Stern - ihre Kindheit und Jugend in Deutschland Revue passieren.

Besonders an Berlin vor dem Mauerfall habe sie noch bis heute lebhafte Erinnerungen, wie die "The Power of Love"-Sängerin erklärte. Die vielen Menschen auf den Straßen hätten sie schon damals begeistert.

Als sie im Alter von neun Jahren nach Deutschland gezogen war, musste sie aber natürlich erstmal die Sprache erlernen. Trotz gleichaltriger Freunde sei das gar nicht so einfach gewesen, so die 65-Jährige.

Am Ende sei es das Fernsehen gewesen, durch das sie Deutsch gelernt habe, insbesondere durch das "Sandmännchen", das sie jeden Abend geguckt hatte: "I love the Sandmännchen!"