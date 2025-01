"Ich baller' dir eine": Olaf schlägt schwangere Verlobte, Drehabbruch!

Bremerhaven/Hamburg - In wenigen Wochen erwarten Jessica (38) und ihr Verlobter Olaf (53) das erste Kind. Nach dem Tod seines Vaters hat der Arbeitslose aber Rennerei, die in einer Handgreiflichkeit endet.

Aber: "Er hatte nur 900 Euro auf dem Konto, bevor er abgenippelt ist", sagt er in der RTLZWEI-Sozialdoku " Hartz Rot Gold ". "Entweder bin ich verblödet oder die Bank."

Der Plan des Bremerhavener Paares ist, in die Hamburger Wohnung von Olafs verstorbenem Papa zu ziehen. Nach der Beantragung des Erbscheins für die Bank will diese ihn aber plötzlich nicht mehr. Eigentlich war der 53-Jährige von einem Kontoguthaben von mehr als 3000 Euro ausgegangen.

Der werdende Vater entschuldigt sich mit einem Blumenstrauß bei seiner schwangeren Verlobten Jessica (38). © RTLZWEI

Der Bürgergeld-Empfänger ist plötzlich auf 180, weil seine im achten Monat schwangere Verlobte von einer anderen Mietwohnung in Bremerhaven spricht, in die man notfalls ziehen könnte. "Lass uns das eine doch erst mal abschließen. Langsam werde ich sauer und dann fang’ ich an zu schreien. Und wenn du weitermachst, dann baller' ich dir eine, aber ganz gewaltig."

Tatsächlich geschieht genau das. Vor dem Kamerateam gibt er ihr eine Ohrfeige, was der Sender herausgeschnitten hat. Sofort wird die Polizei informiert und eine Paartherapeutin als Bedingung für eine Fortsetzung der Dreharbeiten eingeschaltet.

Jessica sieht von einer Strafanzeige ab, gibt ihrem Partner eine letzte Chance. "So etwas ist noch nie vorgefallen, aber das darf nicht noch mal passieren. Ich war geschockt."

Mit einem Blumenstrauß entschuldigt sich Olaf für seinen Aussetzer, der ohne Konsequenzen bleibt. "Wenn er mich noch mal anfasst und es würde öfter passieren, bin ich definitiv weg. Aber weil er ziemlich an mir hängt, macht er es auch nicht mehr", ist sie sich sicher.