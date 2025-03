Jessica hat wieder einen Job! "Wenn man will, dass ich zur Arbeit komme, sollte man dafür sorgen!"

Hamburg - Bei Jessica (38) und Olaf (53) geht es weiter drunter und drüber. Mittlerweile hat sich das Paar damit abgefunden, ihren in Obhut genommenen Sohn Josch nicht wiederzubekommen. Dafür hat die Bürgergeld-Empfängerin wieder einen Job, mit dem es aber sofort Probleme gibt.

Jessica (38) ist es zu teuer und umständlich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu einer Psychologin zu erfahren. © RTLZWEI

"Wir schätzen mal, dass Josch nicht zurückkommt, weil das Jugendamt eh nichts macht", sagt Jessica in einer aktuellen Folge der RTLZWEI-Doku "Hartz Rot Gold".

Allerdings weigern sich auch die 38-Jährige und ihr Verlobter, an vom Familiengericht geforderten psychologischen Gutachten mitzuwirken. Für Jessica sei es zu teuer und umständlich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Psychologin zu kommen.

Olaf hingegen hat noch immer nicht seine Vaterschaft anerkannt. Auch er sollte sich einem psychologischen Gutachten unterziehen, was er ebenso ablehnte. "Meiner Meinung nach bringt das sowieso nix, wenn ich alles einhalte, was ich einhalten muss und wir ihn sowieso nicht wiederkriegen", so der frühere Förderschüler.

"Mir ist das alles einfach zu viel", sagt der Bürgergeld-Empfänger. "Irgendwann hab ich gesagt: Jetzt hab ich die Schnauze voll, ich mach jetzt gar nichts mehr, der soll bei der Pflegemutter bleiben."

Noch mal ein Kind neu zu zeugen würde laut Jessica "nichts bringen, weil dann das Jugendamt wieder da ist und das wegnimmt".