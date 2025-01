1765 Euro Nebenkosten-Nachzahlung! "Die kriegt man zurück, oder?"

Jerome (30) hat seine Frau Malena (27) mit den drei Kindern alleingelassen. © RTL

Zuletzt war Jerome, dessen Wunden nach einer Auseinandersetzung am Hauptbahnhof gut verheilt sind, nach einem Streit mit Malena abgehauen, hat seine Frau, die drei Kids und den Familienhund zurückgelassen.

Außerdem hat er Stress mit seinem Chef, der ihm wegen unentschuldigten Fehlens eine Abmahnung ausgesprochen hat.

Jetzt will sich der 30-Jährige zumindest bei seiner Partnerin entschuldigen, taucht mit einem Blumenstrauß auf. "Das ist ein Zeichen meiner Liebe, dass du mir vielleicht verzeihen kannst und dass ich dich nie mehr allein lassen ... also ich will nicht mehr abhauen", stottert er in den neuen Folgen "Hartz Rot Gold" (RTLZWEI).

Was er kurz darauf nicht weiß: Malena hat die Nebenkostenabrechnung aus dem Briefkasten geholt. Sofort sucht sie ihre Schwester Laura (32) auf, die im Nebenblock in einer baugleichen Wohnung lebt.