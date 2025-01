"Glei weg dort": Arbeitsloses Punker-Paar aus Sachsen will diese Stadt meiden

Berlin - In ihrer wäldlichen Kommune am Rande Berlins fühlen sich Lausi (32) und Paddy (39) richtig wohl. Das Punker-Paar will jetzt aber mal rauskommen und etwas anderes sehen, mit drei Freunden und ihren zwei Hunden zunächst nach Köln reisen. Das gestaltet sich zwar als Schnäppchen, aber als höchst stressig.