Bürgergeld-Paar: Baby weggenommen! "Meine Fresse, dieses Piss-Krankenhaus"

Jessica (38) mit ihrem Sohn. © RTLZWEI

Am errechneten Tag der Geburt hat die 38-Jährige erste Wehen. "Aber in kleinem, ruhigen Bereich", sagt sie mit klimmender Zigarette zwischen den Fingern in der RTLZWEI-Sendung "Hartz Rot Gold". Die Verlobten befinden sich in der Wohnung von Olafs kürzlich verstorbenem Vater, in die sie mit ihrem Sohn ziehen wollen. Problem: Die Babysachen sind noch in ihrer Bremerhavener Unterkunft.

So wurde ein Schreib- zum Wickeltisch umgebaut. Zudem soll der Sohn zunächst im Kinderwagen schlafen. Das Paar denkt nicht in den kühnsten Träumen daran, dass diese Voraussetzungen zum Problem werden könnten.

Olaf ist euphorisch vor der Geburt seines ersten Kindes: "Ich wünsch mir, dass er gesund ist, kräftig ist und genauso hübsch wie die Mutter ist."

Weil sich die Nabelschnur um den Hals des kleinen Josh gewickelt hat und er unterzuckert ist, wird er per Kaiserschnitt auf die Welt geholt und zunächst auf der Neugeborenen-Intensivstation betreut.

Doch es kommt noch viel schlimmer!