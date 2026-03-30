Obdachloser Sachse hängt an der Flasche: "Wenn ich arbeiten kann, trinke ich automatisch weniger"
Dresden - Nach acht Jahren hat sich Punkerin Lausi (34) von Paddy (42) getrennt und ist nach Dresden abgehauen. Dort stürzt sie sich direkt in die nächste Beziehung mit einem Mann, der ihr in Sachen Alkoholentzug gefährlich werden könnte.
Noch ist die gebürtige Zwickauerin in Hamburg gemeldet, muss sich erst ummelden, bevor sie Bürgergeld aus Dresden beziehen kann. Deswegen sehe es "geldmäßig mau aus gerade", sagt sie in der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz Rot Gold".
Eigentlich möchte sie aber wieder arbeiten. "Dadurch, dass ich nicht mehr saufe, hab ich mehr Energie", bestätigt sie. Mit ihrem neuen Freund Kai (39), der ebenfalls obdachlos ist, wohnt sie derzeit noch bei dessen Kumpel.
Kai ist nach einer Anstellung auf einem Bauhof aktuell arbeitslos, hofft mit dem noch nicht zugestellten Arbeitszeugnis aber auf erfolgreiche Bewerbungen. Allerdings würden viele Arbeitgeber einen Führerschein verlangen. "Ich mach keen, heutzutage kann man sich das nicht leisten!"
Weil er keinen Job hat, greift Kai auch häufiger zur Flasche. "Wenn ich arbeiten kann, trinke ich automatisch weniger. Aber wenn man viel Langeweile hat, kann man viel trinken."
Lausi sieht darin keine Gefahr für sich, obwohl sie selbst trockene Alkoholikerin und damit rückfallgefährdet ist. Sie plant eine Langzeittherapie für einen nachhaltigen Erfolg.
Hartz Rot Gold: Lausi hatte per TikTok Schluss gemacht
In Bremerhaven ist auch Paddy (42) wieder glücklich, mit dem Lausi per TikTok Schluss gemacht hatte, weil dessen Aggressionen nicht mehr in ihr Leben passen würden.
Das Fass zum Überlaufen gebracht habe eine Situation, als Lausi Dresden besucht hatte. Paddy hatte in dem baufälligen Bremerhavener Haus gewütet, der Vermieter habe gedacht, er sei betrunken und habe Drogen genommen.
Neben Paddy sind auch ihre zwei gemeinsamen Hunde und Kumpel Gollum (41) zurückgeblieben.
Und nicht nur Lausi, auch Paddy ist frisch verliebt. Jasmin (35) hat er nach etwa zehn Jahren in Kiel wiedergetroffen. Bei einem intensiven Augenkontakt habe es gefunkt, so der gebürtige Dresdner.
"Hartz Rot Gold" läuft montags bis freitags ab 17.05 Uhr auf RTLZWEI und jederzeit auf Abruf bei RTL+.
Titelfoto: RTLZWEI