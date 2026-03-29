Unschönes Ende bei "Bares für Rares": Ex-Soldat verweigert Deal und geht

Köln - Norbert Janka (79) wittert bei " Bares für Rares " das ganz große Geld, doch schon die Expertise wird zum Fiasko. Im Händlerraum verweigert er schließlich den Verkauf.

Satte 5000 Euro wünscht sich Norbert Janka (79, l.) aus Oberbayern bei "Bares für Rares" für sein Familienerbstück. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Der Trödelshow-Kandidat aus Oberbayern hat ein Familienerbstück mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Es handelt sich dabei um ein opulentes Gold-Collier mit einem sechs Karat schweren Amethyst als zentralem Schmuckstein.

Wie Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) im Rahmen ihrer Bewertung preisgibt, stammt der in einer Entourage aus Saatperlen eingefasste Riesenklunker aus Brasilien. Überwiegend bestehe die Kette allerdings aus massivem 750er-Gold.

Auch das Alter des Verkaufsobjekts sorgt für Aufsehen - vor allem bei Moderator Horst Lichter (64). Rezepa-Zabel datiert das Stück im Stil des Historismus aus der Biedermeier-Zeit auf etwa 1855 bis 1860. Als Herstellungsort identifiziert sie Prag.

Den Zustand beschreibt die Sachverständige als "sehr gut". Kein Wunder also, dass Janka auf Nachfrage des Gastgebers einen Wunschpreis von happigen 5000 Euro aufruft. Doch da muss ihn die Fachfrau enttäuschen. Sie setzt den Preis viel niedriger an. Nur 2400 Euro betrage der reine Goldwert.

Für Alter, Zustand und Opulenz des Schmucks legt Rezepa-Zabel noch ein paar hundert Euro drauf. So ergibt sich für sie ein Gesamtwert von 3000 bis 3200 Euro. Der Verkäufer ist enttäuscht, die Händlerkarte möchte er trotzdem.