Arbeitslose Bärbel bewirbt sich in Baumarkt: "Das hat nicht geklappt durch meinen Schnupfen"

Auch die berufliche Situation ist der 63-Jährigen wurst. "Mich würde das auch nicht stören, wenn er Rentner oder arbeitslos wär. Hauptsache er ist nicht stinkefaul und kommt nicht von der Couch hoch. Und wenn ich mich nur raussetze und einen Kaffee trinke. Aber immer in der Wohnung hocken, das ist nichts."

Einen kleinen Bauch dürfe er haben, Bart oder rasiert ist ihr egal, sagt die Singlefrau in den aktuellen RTLZWEI-Folgen "Hartz und herzlich" . Er solle zudem "kein Trinker" sein, "einfach ein ganz normaler, ehrlicher Mensch".

"Ich suche dich, bis 67 Jahre. Wenn du naturverbunden bist, tierlieb, treu, dann meld dich bitte. Mit Bild wäre schön": Zeilen, die die Rostockerin für 20 Euro in einer Lokalzeitung inseriert hat und nun auf zahlreiche Zuschriften hofft.

Bärbel möchte nicht nur mit ihrer Katze schmusen. © RTLZWEI

Die ehemalige Reinigungsfachkraft möchte zudem selbst gern wieder arbeiten. Dafür hatte sie sich jüngst in einem Baumarkt beworben, musste das Bewerbungsgespräch aber krankheitsbedingt absagen.

"Das hat natürlich nicht geklappt durch meinen Schnupfen. Der kleine Enkel war krank, dann das Kind. Einer steckt den anderen an, na ja", erklärt die Rostockerin.

Zwar scheint sie offen für einen neuen Job zu sein, aber ein paar Ansprüche hat Maiks Mutter dann doch: "Es wäre schon schön, wenn man hier was in der Nähe hätte, wenn man so früh anfangen muss. Nicht, dass man noch Ewigkeiten mit der Bahn fahren muss."

