Arbeitsloses Paar im Umzugsstress: "Kann er sich erst mal kurz entspannen?"

Rostock - Bei Jasmin (21), Maik (22) und ihren beiden Kindern steht der große Umzug an. Nicht ohne Probleme und Streit.

Das Ehepaar Maik (22) und Jasmin (21) räumt seine Rostocker Wohnung aus. © RTLZWEI

Die Dreizimmerwohnung eines Wohnblocks muss nach drei Jahren geleert, gemalert und besenrein übergeben werden. Denn nun beginnt das Familienprojekt im Eltern-Kind-Heim, in das der vierköpfige Haushalt auf Anweisung des Jugendamts ziehen muss.

Weil dort nur 35 Quadratmeter und ein Zimmer weniger zur Verfügung stehen, fliegen viele bisherige Einrichtungsgegenstände weg.

Zur Hilfe kommt auch Carsten, der allerdings ausdrücklich seinem Kumpel Tino (47) und nicht dessen Stieftochter Jasmin helfe. Sie hatte Carsten vorgeworfen, bei einer vorherigen Renovierung zugesagt zu haben, aber nicht gekommen zu sein. Er behauptet, sie habe ihm nicht Bescheid gegeben. "Ich möchte mit so einer Person nichts mehr zu tun haben", wird er in der RTLZWEI-Doku "Hartz und herzlich" deutlich.

Auch einige Kisten kommen in den Miettransporter. Doch der arbeitslose Maik braucht nach kurzer Zeit schon eine Pause. "Kann er sich erst mal kurz entspannen?", fragt Jasmin ihren Stiefpapa Tino (47), der nach der Arbeit zum Helfen gekommen ist.