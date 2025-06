Bürgergeld-Bezieherin setzt behindertem Sohn Pistole auf die Brust: "Dann bist du sofort raus!"

Mannheim - Am Montag (2. Juni) starten wieder neue Folgen " Hartz und herzlich " aus den Mannheimer Benz-Baracken. Mit dabei sind auch wieder Beate (57) und Sohn Pascal (23), der nach dem Rausschmiss doch wieder bei ihr einziehen wird. Mit knallharten Regeln!

Beate muss sich aber auch um andere Dinge kümmern. Sie hat einen Brief des Jobcenters bekommen, dass ihre Vierzimmer-Wohnung für sie allein zu groß ist. Innerhalb eines halben Jahres muss sie sich eine neue Bleibe suchen - oder anschließend monatlich 500 Euro aus eigener Tasche zahlen.

Zunächst hat Beate an einem Gespräch mit Stadtratsmitgliedern teilgenommen. Denn im Wohnviertel soll - nach Wunsch der Bürger - das Tempolimit von derzeit 30 km/h verringert werden, "damit die hier nicht durchrasen wie die Bekloppten", fordert die Bürgergeld-Empfängerin in der RTLZWEI-Sozialdoku.

Ela (r.) platzt wegen Pascals (23) Verhalten der Kragen. © RTLZWEI

Ihre Wohnung behalten könnte Beate, wenn Sohn Pascal wieder einzieht. Allerdings hatte sie ihn vor Kurzem rausgeschmissen, nachdem er ihr wiederholt kein Kostgeld gezahlt hatte.

Er ist seitdem obdachlos und auf Wohnungssuche, pennt abwechselnd bei verschiedenen Kumpels.

Beate ist im Zwiespalt. Einerseits möchte sie ihrem Kind helfen, andererseits würde sie höhere Ausgaben haben, da Pascal nicht an Jobcenter-Maßnahmen teilnimmt, was eine Kürzung seiner Bezüge bedeutet. Die müsste dann seine Mutter ausgleichen. "Ich guck mir das ein, zwei Monate an. Läuft das nicht und ich krieg Mahnungen vom Amt, bist du sofort raus mit Sack und Pack!"

Der 23-Jährige kümmert sich, dass er von den Maßnahmen freigestellt wird - wegen seiner Lese-Rechtschreib-Schwäche und Gehbehinderung. Ist er erfolgreich?