Bürgergeld-Empfängerin Lena (19) schwanger? "Kann auch durch Stress kommen"
Rostock - Die psychisch kranke Lena (19) ist gerade dabei, ihr Leben mit einer neuen Wohnung wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Doch jetzt könnte eine Schwangerschaft alles auf den Kopf stellen.
Erst seit drei Wochen ist sie mit dem acht Jahre älteren Patrick (27) zusammen. "Ich bin seit zwei Wochen überfällig, hab seit fünf Tagen Dauerübelkeit, Unterleibsschmerzen - es ist richtig ekelhaft", erzählt sie in der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich".
Aber nicht nur eine Schwangerschaft sei möglich, weiß die gebürtige Rostockerin. "Es kann auch durch Stress kommen, dass ich eine Zyste bekommen habe. Die kann man überall im Körper bekommen, aber ich hab das Glück, dass es sich immer im Eileiterbereich verkrümelt und ich meine Tage nicht krieg'."
Viermal habe sie diese Beschwerden schon gehabt, einmal sei sie deshalb sogar operiert worden.
Patrick, der selbst schon mit 18 Jahren Vater wurde, kann ein Baby gerade nicht gebrauchen. "Lass mir kein neues Kind ins Haus kriegen. Ein frisch geborenes Kind ist viel Anstrengung und viel Budget. Es muss nicht sein, dass man unerwartet ein Kind bekommt."
Hartz und herzlich: Abtreibung kommt für Lena nicht infrage
Wie auch immer der Test ausfällt, für Lena steht fest: Wegmachen möchte sie das mögliche Kind nicht. "Ich hab so schon eine geringe Möglichkeit, schwanger zu werden!"
Zudem könnte sie laut Aussage ihrer Frauenärztin nach einer Abtreibung nicht noch mal schwanger werden. Trägt sie also Leben in sich, wird sie dieses zur Welt bringen - auch wenn Patrick es nicht will.
Der dürfte durchaus happy gewesen sein, als Lena mit dem Schwangerschaftstest aus dem Bad kommt. Denn: Die 19-Jährige ist nicht schwanger. Glück für ihren Freund, während die Sozialhilfe-Empfängerin erst wieder aufgebaut werden muss.
Sendehinweis: Neue Folgen "Hartz und herzlich - Hamburg" strahlt RTLZWEI immer dienstags ab 20.15 Uhr aus. Bei RTL+findet Ihr sie jeweils eine Woche vorher im Stream.
Titelfoto: RTLZWEI