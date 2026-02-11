Nachbar entsetzt über Ilses Dreck-Bude: "Du warst eine Saubere, aber so wie das jetzt aussieht ..."
Hamburg - Rentnerin Ilse (67) lebt im Chaos. Ihre Sozialwohnung im Hamburger Stadtteil Veddel ist unordentlich und dreckig, zuletzt musste der Kammerjäger anrücken. Nun steht eine Renovierung an. Ohne Geld ist das Unterfangen aber schwer.
Nachbar Oli ist entsetzt, wie viele Sachen sich in der Wohnung gesammelt haben, als er zur Hilfe kommt. "Erst mal muss alles weg, was ihr nicht mehr braucht. Du musst sehen, dass du dich von Sachen trennst. Und nicht nur von einem Raum in den anderen", fordert er in der RTLZWEI-Sendung "Hartz und herzlich".
"Ich kenn' dich so lange, aber so wie das jetzt aussieht - so kenne ich dich nicht. Du warst eine Saubere. Du erkennst doch gar nichts mehr", kann Oli nur mit dem Kopf schütteln.
In der Dreizimmerwohnung lebt Ilse mit ihrem 26 Jahre jüngeren Partner Daniel (41). Der ehemalige Zirkusarbeiter ist offiziell obdachlos, seit acht Jahren ohne festen Wohnsitz.
Dafür hängt er sich bei der Renovierung voll rein, entfernt alte Tapete, will neu streichen. Doch das Geld ist knapp. 52 Euro koste ein Eimer Farbe, beschwert sich die 67-Jährige, die von 840 Euro lebt.
Hartz und herzlich (RTLZWEI): "Es ist einfach zu wenig, was man von der Grundsicherung kriegt"
Von ihrer Grundsicherung habe Ilse 270 Euro Renovierungskosten erhalten, bislang aber schon 700 Euro investiert - und ist noch nicht am Ende. "Es ist einfach zu wenig, was man von der Grundsicherung kriegt", beschwert sich die Hamburgerin.
Alles will das Pärchen nicht renovieren, nur die schlimmsten Schandflecken ausbessern. Unklar ist man sich noch über die Farbaufteilung. Ilse hätte gern eine blaue Küche, grünes Wohnzimmer und weißes Schlafzimmer. Doch Daniel will auch das Schlafgemach farbig aufpeppen.
Bei ihrer Renovierung müssen die beiden zudem aufpassen, dass die vier Zebrafinken nicht ausbüxen. Die fliegen frei in der Wohnung umher, haben keinen Käfig. Und sind so klein und flink, dass sie schnell durch einen offenen Türschlitz entweichen könnten.
Sendehinweis: Neue Folgen "Hartz und herzlich - Hamburg" strahlt RTLZWEI immer dienstags ab 20.15 Uhr aus. Bei RTL+ findet Ihr sie jeweils eine Woche vorher im Stream.
Titelfoto: RTLZWEI