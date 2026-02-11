Nachbar entsetzt über Ilses Dreck-Bude: "Du warst eine Saubere, aber so wie das jetzt aussieht ..."

Hamburg - Rentnerin Ilse (67) lebt im Chaos. Ihre Sozialwohnung im Hamburger Stadtteil Veddel ist unordentlich und dreckig, zuletzt musste der Kammerjäger anrücken. Nun steht eine Renovierung an. Ohne Geld ist das Unterfangen aber schwer.

Daniel (41) und seine Partnerin Ilse (67) renovieren. © RTLZWEI

Nachbar Oli ist entsetzt, wie viele Sachen sich in der Wohnung gesammelt haben, als er zur Hilfe kommt. "Erst mal muss alles weg, was ihr nicht mehr braucht. Du musst sehen, dass du dich von Sachen trennst. Und nicht nur von einem Raum in den anderen", fordert er in der RTLZWEI-Sendung "Hartz und herzlich".

"Ich kenn' dich so lange, aber so wie das jetzt aussieht - so kenne ich dich nicht. Du warst eine Saubere. Du erkennst doch gar nichts mehr", kann Oli nur mit dem Kopf schütteln.

In der Dreizimmerwohnung lebt Ilse mit ihrem 26 Jahre jüngeren Partner Daniel (41). Der ehemalige Zirkusarbeiter ist offiziell obdachlos, seit acht Jahren ohne festen Wohnsitz.

Dafür hängt er sich bei der Renovierung voll rein, entfernt alte Tapete, will neu streichen. Doch das Geld ist knapp. 52 Euro koste ein Eimer Farbe, beschwert sich die 67-Jährige, die von 840 Euro lebt.