Eskalation beim Ableisten der Sozialstunden: "Halt die Fresse jetzt!"

Magdeburg - Andy (36) aus Magdeburg war drogenabhängig und ist vorbestraft. Damit er nicht ins Gefängnis muss, bekam er die Auflage, 300 Sozialstunden abzuleisten. Doch an Absprachen kann oder will er sich nicht halten.

Andy (36) muss 300 Sozialstunden ableisten, will am Vormittag aber lieber Schnorren gehen. © RTLZWEI

In den aktuellen Folgen "Hartz und herzlich" gibt es derzeit ein großes Wiedersehen. Unter anderem mit dem ehemals drogenabhängigen Andy.

Früher hat er in der Innenstadt Geld geschnorrt. Damit hat er seinen Drogenkonsum finanziert.

Doch er will sich bessern. Jeden Cent, den er zugesteckt bekommt, spart er an. Sein Plan: Lkw-Fahrer werden und den Führerschein finanzieren.

In seiner Wohnung sammelt er in einer kleinen Geldkassette sowie in einem Behälter Scheine und Geldstücke. Mehrere hundert Euro habe er so schon zusammengespart, teilt er stolz mit.

Allerdings hat Andy noch ein anderes Problem. Aufgrund früherer Straftaten muss er jetzt 300 Sozialstunden ableisten.