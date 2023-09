Hartz und herzlich: Viele Neuigkeiten zum Start der neuen Staffel

Rostock - Neues von der Küste! Am heutigen Montag startet die RTLZWEI-Sozialdoku " Hartz und herzlich " mit neuen Folgen aus Rostock. Vor allem in Sandras (38) Familie hat sich einiges getan.

Jasmin (17) erwartet ihr erstes Kind. © RTLZWEI/UFA SHOW & FACTUAL

Die sechsfache Mutter brachte Sohnemann Dave schon im sechsten Monat zur Welt, seitdem liegt er im Krankenhaus auf der Frühchenstation. "Er nimmt zu, trinkt allein, atmet komplett allein, hat Donnerstag Schlaflabor und dann wird entschieden, ob er mit Monitor nach Hause geht oder ohne. Nach Hause kommt er definitiv", freut sich die 38-Jährige.

Zuletzt war auch das Jugendamt in der Fünfzimmerwohnung im Blockmacherring, hat Empfehlungen und Verbesserungspotenzial ausgesprochen, was Sandra auch unbedingt zum Wohle des Babys umsetzen will.

Gleichzeitig ist Tochter Jasmin (17) im fünften Monat schwanger. "Mich hat eine Frau aus dem Haus angesprochen, ob ich einen Ball gefressen hab", lacht sie. Wenn ihr Kind auf der Welt ist, will sie mit Freund Maik (18) in eine gemeinsame Wohnung ziehen.

Zuerst steht aber ein Krankenhaus-Besuch an, bei dem sie Ultraschallbilder mit nach Hause bekommt. "Ich musste zwischendurch fast weinen, weiß aber nicht warum", so die mit der Situation noch etwas überforderte Jugendliche.