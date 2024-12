Bürgergeld-Empfänger kaufen falsches Zelt: "350 Euro in den Sand gesetzt!"

Rostock - Eigentlich möchten Sechsfach-Mama Sandra (41) und ihre Familie einen harmonisch-entspannten Urlaub in Ostfriesland verbringen. Doch es kommen unvorhergesehene Probleme auf sie zu.

Sandra, Timo und ihre Kinder freuen sich auf den Campingurlaub. © RTLZWEI

Aus dem Blockmacherring in die große, weite Welt. Na ja, zumindest mal für eine Woche zum Campen ans ostfriesische Timmeler Meer, wie in der neuen Woche der RTLZWEI-Doku "Hartz und herzlich" erzählt wird.

Bevor es losgeht, muss Sack und Pack eingetütet und Katze Cora eingefangen werden, denn auch sie fährt mit.

Im Gepäck ist auch ein Vorzelt, das sich die von Sozialhilfe lebende Familie gebraucht für 350 Euro gekauft hat und das über den Eingangsbereich ihres Wohnwagens gespannt werden soll. Doch ohne Gebrauchsanleitung gerät der Aufbau schnell ins Stocken. Die Vorbesitzerin soll helfen, geht aber nicht ans Telefon.

Als Sandra ihr Handy im Wohnwagen holen will, kriegt sie die Tür nicht auf, rüttelt mehrfach an ihr. "Ja, dit is dein Problem, Schatz. Du hast den Scheiß doch zujemacht", ist Ehemann Timo ihr eine große Hilfe.