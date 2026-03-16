Hotel-Alarm in der Türkei: "Ich schwitz, ich frier, mir ist schlecht, ich muss gleich brechen"

Izmir (Türkei) - Für Beate (57), Mel (39) und Nana (44) steht im Türkei-Urlaub ein Bootsausflug auf dem Ägäischen Meer an. Doch eine der Freundinnen fühlt sich gar nicht gut. Und auch einer Zweiten wird's flau im Magen.

Nana (44, r.) kann den Bootsausflug nicht mitmachen. © RTLZWEI

In der Ägäis zwischen der Türkei und Griechenland soll es mit einem Touristenschiff an verschiedene Badespots gehen. Möglicherweise sind auch Delfine zu sehen.

Doch nach dem Aufstehen fühlt sich Nana gar nicht gut. "Ich glaub, ich hab 'nen Sonnenstich", sagt sie in der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich". "Ich schwitz, ich frier, ich schwitz, ich frier, mir ist schlecht, ich muss gleich brechen, glaub ich."

Die Speditionskauffrau ringt mit sich: ausruhen oder mitfahren? "Wenn da der Kreislauf absackt, hab ich ein Problem." Freundin Mel hätte sie gern dabei und macht ihr die Fahrt schmackhaft: "Auf dem Boot geht auch kühler Wind, das tut dann schon gut."

Dennoch lehnt Nana ab, will sich auf dem Hotelzimmer auskurieren. "Sie soll viel Flüssigkeit zu sich nehmen und vielleicht geht's heute Abend ja wieder", hoffen Mel und Beate.

Während Beate, die drei Jahre auf den Urlaub sparen musste und erstmals überhaupt eine Pauschalreise ans Meer macht, die Bootstour genießt, wird es Mel flau im Magen: "Ich bin ein bisschen seekrank."

Beate ist zudem happy, dass sie ihre Zigaretten genießen kann: "Man darf hier unten rauchen, oben nicht, deswegen bleiben wir hier unten."