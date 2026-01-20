Bärbel lässt Hund einschläfern: "Er hat sich gar nicht mehr gewehrt"
Rostock - Große Trauer bei Bärbel (64). Die Reinigungskraft hat sich schweren Herzens dazu entschlossen, ihren Hund Gino einschläfern zu lassen. So traurig es ist, es war wohl die richtige Entscheidung.
Als Bärbel ins Wohnzimmer ihrer Plattenbauwohnung kommt, bellt Gino (12) sie an. "Krank, aber große Klappe hast du trotzdem noch", stellt die 64-Jährige in den neuen Folgen "Hartz und herzlich" fest. "Ihm geht es sehr schlecht, der macht nur noch überall hin." Aber Bärbel ist ihrem vierbeinigen Freund nicht böse: "Er kann ja nichts dafür."
Gino liege nur noch auf dem Sofa, fresse und trinke seit zwei Tagen nichts. Auch eine Gassirunde hatte der Yorkshire Terrier zuletzt nicht mehr eingefordert.
Bärbel sieht sich zum Handeln gezwungen: "Erst haben wir meinen Tierarzt angerufen, der ist krank. Dann haben wir einen anderen in Groß Klein angerufen, die haben so viel Arbeit. Dann hat Jasmin einen anderen angerufen, der dann hier vorbeigekommen ist", berichtet sie über die Hilfe ihrer Schwiegertochter.
Gemeinsam mit dem Veterinär habe man sich dann entschlossen, den unter angeschwollenen Lymphknoten leidenden Gino zu erlösen. "Er hat sich gar nicht mehr gewehrt. Er hat eine Spritze gekriegt, da war er bewegungsunfähig und die zweite ist die, wo das Herz total stehen bleibt."
Nach neun Jahren ist der Vierbeiner nun im Himmel angekommen. Sogar ihr Chef habe sein Beileid bekundet. "Da konnte ich mich nicht zusammenreißen, da kamen mir die Tränen." Und das wird jeder Tierbesitzer so gut nachvollziehen können.
Hartz und herzlich: Bärbel plagt sich auch mit defekten Elektrogeräten herum
Ebenfalls in dieser Woche begleitet das RTLZWEI-Team Bärbel zum An- und Verkauf. "Ich will gucken wegen einer Waschmaschine. Kühlschrank ist auch noch kaputt, Tür geht nicht mehr richtig zu - ich hab zurzeit nur Pech."
Immerhin habe sie eine Arbeit gefunden, bei der sie zwei Tage die Woche als Reinigungskraft arbeitet.
Die neue Waschmaschine kostet inklusive Lieferung nur 80 Euro. Da die 64-Jährige aber zeitlich sehr unflexibel ist, muss sie eineinhalb Wochen auf das neue Gerät warten.
Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" zeigt RTLZWEI montags bis freitags ab 18.05 Uhr. Bei RTL+ seht Ihr alles jederzeit auf Abruf.