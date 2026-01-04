 1.794

Kulinarisches Neuland für Großfamilie: "Wenn ick dit Jeld hätte ..."

Hartz und herzlich (RTLZWEI): Sandra (42) und Tino (46) haben sich ein großes Ei von einer Straußenfarm liefern lassen.

Von Nico Zeißler

Ostfriesland - Sandra (42) und Tino (46) haben sich ein großes Ei von einer Straußenfarm liefern lassen. Dieses zu einer leckeren Speise zu verarbeiten, ist aber schwieriger als gedacht.

Sandra (42) präsentiert stolz das große Straußen-Ei.
Sandra (42) präsentiert stolz das große Straußen-Ei.  © RTLZWEI

"Wenn ick dit Jeld hätte, würde ick mir jerne noch mal ein Straußenei koofn - würde ick denn als Spiegelei machen", sagt die Sechsfach-Mama zu Beginn der neuen Staffel "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" (RTLZWEI).

Um das mehr als 50 Euro teure Ei nicht einfach kaputtzuschlagen, um an das flüssige Innere zu gelangen, soll es vorsichtig aufgebohrt und ausgeblasen werden, damit die Hülle erhalten bleibt: "Wir wollen das als Erinnerung behalten!"

Der erste Bohrversuch sorgt für ein kleines Loch in der dicken Schale. Doch rauslaufen können Eiweiß und -gelb so noch nicht.

Rote Rosen: "Rote Rosen": Diese Highlights erwarten Zuschauer nach der Winterpause
Rote Rosen "Rote Rosen": Diese Highlights erwarten Zuschauer nach der Winterpause

"Heilige Kacke, jetzt brauche ich mal ein anderes Gefäß", verlangt Familienvater Tino, der an der gegenüberliegenden Seite noch ein zweites Loch bohrt und den Inhalt dann mit viel Lungenkraft herausbläst.

Tino (46) bohrt Löcher in die dicke Schale.
Tino (46) bohrt Löcher in die dicke Schale.  © RTLZWEI

Sandra bei Hartz und herzlich: "Ick könnte 'ne janze Kompanie damit verpflegen"

Der 46-Jährige bläst, was die Lunge hergibt.
Der 46-Jährige bläst, was die Lunge hergibt.  © RTLZWEI

Die gebürtige Brandenburgerin zeigt sich beeindruckt ob der Menge: "Ick könnte 'ne janze Kompanie damit verpflegen."

Sie verquirlt das Ei mit etwas Salz zu einer gleichmäßigen Masse, um diese dann in die - gerade so ausreichende - Pfanne zu gießen.

Nach etwas Rühren unter Hitzezufuhr des Herdes entsteht ein Rührei, von dem gleich fünf Personen satt werden. Noch ein paar Kartoffeln und Spinat auf die Teller - fertig ist das exotische Gericht.

Endet diese Serie wieder in einer Katastrophe?
TV-Tipps Endet diese Serie wieder in einer Katastrophe?

Obwohl das Ei etwas anders als herkömmliche Hühnererzeugnisse schmecken würde, zeigt sich die Großfamilie zufrieden.

Na Tino, alles leer?
Na Tino, alles leer?  © RTLZWEI

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" zeigt RTLZWEI montags bis freitags ab 18.05 Uhr. Bei RTL+ seht Ihr alles jederzeit auf Abruf.

Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI

Mehr zum Thema Hartz und herzlich: