Kulinarisches Neuland für Großfamilie: "Wenn ick dit Jeld hätte ..."

Ostfriesland - Sandra (42) und Tino (46) haben sich ein großes Ei von einer Straußenfarm liefern lassen. Dieses zu einer leckeren Speise zu verarbeiten, ist aber schwieriger als gedacht.

Sandra (42) präsentiert stolz das große Straußen-Ei. © RTLZWEI

"Wenn ick dit Jeld hätte, würde ick mir jerne noch mal ein Straußenei koofn - würde ick denn als Spiegelei machen", sagt die Sechsfach-Mama zu Beginn der neuen Staffel "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" (RTLZWEI).

Um das mehr als 50 Euro teure Ei nicht einfach kaputtzuschlagen, um an das flüssige Innere zu gelangen, soll es vorsichtig aufgebohrt und ausgeblasen werden, damit die Hülle erhalten bleibt: "Wir wollen das als Erinnerung behalten!"

Der erste Bohrversuch sorgt für ein kleines Loch in der dicken Schale. Doch rauslaufen können Eiweiß und -gelb so noch nicht.

"Heilige Kacke, jetzt brauche ich mal ein anderes Gefäß", verlangt Familienvater Tino, der an der gegenüberliegenden Seite noch ein zweites Loch bohrt und den Inhalt dann mit viel Lungenkraft herausbläst.