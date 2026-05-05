Arbeitslose Lena kriegt Gerichtsbrief: "Hab den ignoriert, weil ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll"
Rostock - Lena (19) ist im Bürokratie-Wahnsinn gefangen. Die Halbwaise hat noch viele Anträge offen, bekommt noch nicht alle Gelder, die ihr zustehen. Auch aus Eigenverschulden.
Nach dem Tod ihrer Mutter vor einem Jahr hat Lena ihren Job als Altenbetreuerin aufgegeben, kümmerte sich um die Organisation der Beerdigung. Die brachte der Rostockerin 4568 Euro an neuen Schulden. Denn auch von ihrer Mama hatte sie Verbindlichkeiten übernommen.
"Ich muss einen Weiterbewilligungsantrag machen, dass ich weiter Geld bekomme, bis ich meinen alten Arbeitsplatz wiederhabe", erzählt Lena in der RTLZWEI-Doku "Hartz und herzlich".
Aber auch mit anderen Schreiben scheint die 19-Jährige überfordert. "Ich hab von Hamburg einen Gerichtsbrief gekriegt. Ich hab den ignoriert, weil ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Ich kann ja keinen fragen, der sich damit auskennt."
Auch den Kindergeldantrag kann sie derzeit nicht losschicken. "Ich weiß nicht, wo eine Freundin von mir den Brief hingeschmissen hat." Die finanzielle Lage der Halbwaise ist unklar und prekär. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten lebt sie von gerade einmal 80 Euro im Monat.
"Ich versuche, schuldenfrei zu bleiben, aber das ist in der heutigen Zeit nicht so einfach. Irgendwo macht man immer Schulden", sagt Lena.
Hartz und herzlich (RTLZWEI): "Er hat gesagt, dass ich die Polizei rufen soll, wenn er übertreibt"
Ihre nur einmonatige Beziehung ist schon wieder vorbei. "Er hat sich nicht an das gehalten, was er mir versprochen hatte", beschreibt die Rostockerin den Trennungsgrund.
"Er hat gesagt, dass ich die Polizei rufen soll, wenn er übertreibt." Als sie das dann gemacht hat, sei das wohl aber auch nicht richtig gewesen.
Ihr Ex habe sie "zugelabert, dass er Kinder mit mir will, mich heiraten will und große Pläne hat". Nun aber hänge er wieder mit seiner früheren Partnerin herum. Lena hat ohnehin erst mal andere Probleme zu bewältigen.
RTLZWEI strahlt neue Folgen "Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock" montags bis freitags ab 18.05 Uhr aus. Bei RTL+ findet Ihr die Episoden jederzeit auf Abruf.
Titelfoto: RTLZWEI