Arbeitslose Lena kriegt Gerichtsbrief: "Hab den ignoriert, weil ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll"

Rostock - Lena (19) ist im Bürokratie-Wahnsinn gefangen. Die Halbwaise hat noch viele Anträge offen, bekommt noch nicht alle Gelder, die ihr zustehen. Auch aus Eigenverschulden.

Lena (19) hat Stress mit den Ämtern. © RTLZWEI

Nach dem Tod ihrer Mutter vor einem Jahr hat Lena ihren Job als Altenbetreuerin aufgegeben, kümmerte sich um die Organisation der Beerdigung. Die brachte der Rostockerin 4568 Euro an neuen Schulden. Denn auch von ihrer Mama hatte sie Verbindlichkeiten übernommen.

"Ich muss einen Weiterbewilligungsantrag machen, dass ich weiter Geld bekomme, bis ich meinen alten Arbeitsplatz wiederhabe", erzählt Lena in der RTLZWEI-Doku "Hartz und herzlich".

Aber auch mit anderen Schreiben scheint die 19-Jährige überfordert. "Ich hab von Hamburg einen Gerichtsbrief gekriegt. Ich hab den ignoriert, weil ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Ich kann ja keinen fragen, der sich damit auskennt."

Auch den Kindergeldantrag kann sie derzeit nicht losschicken. "Ich weiß nicht, wo eine Freundin von mir den Brief hingeschmissen hat." Die finanzielle Lage der Halbwaise ist unklar und prekär. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten lebt sie von gerade einmal 80 Euro im Monat.

"Ich versuche, schuldenfrei zu bleiben, aber das ist in der heutigen Zeit nicht so einfach. Irgendwo macht man immer Schulden", sagt Lena.