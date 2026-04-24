Witwe Vera ringt mit ihrer Gesundheit: "Bin schon zum dritten Mal aus dem Bett gefallen"
Mannheim - Vera (61) hat einige Baustellen in ihrem Leben. Sie hat mehrere gesundheitliche Probleme, ist auf den Rollator angewiesen und vor wenigen Monaten starb auch noch ihr Ehemann. Zudem ist ihre Wohnsituation offen.
Seit 2015 ist Vera aus gesundheitlichen Gründen arbeitsunfähig. Zuletzt arbeitete sie als Nachbarschaftshelferin. "Da konnte ich nicht mehr stehen, bin zusammengebrochen", erinnert sie sich in einer aktuellen Folge der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich".
Zuvor hatte sie viele verschiedene Jobs, unter anderem bei "Nordsee", "McDonald's", als Putzkraft oder in einer Metzgerei.
Schon 1995 habe sie eine erste Hüft-Operation hinter sich gebracht, danach folgten Wirbelsäulenprobleme. 2014 kamen Knieschmerzen dazu, noch heute habe sie im rechten eine Entzündung. Auch das linke bereite ihr Sorgen. "Ich bin schon zum dritten Mal aus dem Bett auf das Knie gefallen."
Und: "Dann habe ich noch eine Hauterkrankung, die ist ziemlich wüst geworden. Gicht und Diabetes ist jetzt wieder dazugekommen."
Hartz und herzlich (RTLZWEI): Vera soll nach Tod ihres Mannes ausziehen
Vor ihrem Umzug in die Mannheimer Benz-Baracken vor etwas mehr als zwei Jahren hätten sie und ihr Mann woanders gewohnt. "Da waren aber die Flure zu eng für den Rollstuhl", sagt die 61-Jährige.
Nun aber soll sich die gebürtige Ludwigshafenerin eine neue Wohnung suchen. Denn nach dem Tod ihres US-amerikanischen Mannes vor sieben Monaten ist die Wohnung für sie allein zu groß.
Vera bekommt neben Grundsicherung und ihrer Erwerbsminderungsrente auch Witwenrente, insgesamt rund 1500 Euro pro Monat, von denen Miete und Strom abgehen. 500 Euro würden der dreifachen Mutter so monatlich bleiben.
Nachdem die 61-Jährige alleinstehend geworden ist, kümmert sie sich vornehmlich um Malteser-Hündin Emmy, die Farbe in ihren Alltag bringt. "Die macht echt viel Dreck, ich hab' noch nie so einen Hund gesehen", grinst die Baracklerin.
RTLZWEI strahlt neue Folgen "Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken" montags bis freitags ab 18.05 Uhr aus. Bei RTL+ findet Ihr die Episoden jederzeit auf Abruf.
Titelfoto: RTLZWEI