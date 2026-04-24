24.04.2026 19:45 Witwe Vera ringt mit ihrer Gesundheit: "Bin schon zum dritten Mal aus dem Bett gefallen"

Hartz und herzlich (RTLZWEI): Vera (61) hat einige Baustellen in ihrem Leben. Sie hat mehrere gesundheitliche Probleme, ist auf den Rollator angewiesen.

Von Nico Zeißler

Mannheim - Vera (61) hat einige Baustellen in ihrem Leben. Sie hat mehrere gesundheitliche Probleme, ist auf den Rollator angewiesen und vor wenigen Monaten starb auch noch ihr Ehemann. Zudem ist ihre Wohnsituation offen.

Vera (61) kämpft mit ihrer Gesundheit. © RTLZWEI Seit 2015 ist Vera aus gesundheitlichen Gründen arbeitsunfähig. Zuletzt arbeitete sie als Nachbarschaftshelferin. "Da konnte ich nicht mehr stehen, bin zusammengebrochen", erinnert sie sich in einer aktuellen Folge der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich". Zuvor hatte sie viele verschiedene Jobs, unter anderem bei "Nordsee", "McDonald's", als Putzkraft oder in einer Metzgerei. Schon 1995 habe sie eine erste Hüft-Operation hinter sich gebracht, danach folgten Wirbelsäulenprobleme. 2014 kamen Knieschmerzen dazu, noch heute habe sie im rechten eine Entzündung. Auch das linke bereite ihr Sorgen. "Ich bin schon zum dritten Mal aus dem Bett auf das Knie gefallen." Let's Dance Strenge Verbote bei "Let's Dance": Hier versteht RTL gar keinen Spaß Und: "Dann habe ich noch eine Hauterkrankung, die ist ziemlich wüst geworden. Gicht und Diabetes ist jetzt wieder dazugekommen."

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