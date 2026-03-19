Finanzielle Schwierigkeiten: Lebensmittel kaufen wird zur Herausforderung

Hamburg - Dass sie nach zehn Jahren Arbeitslosigkeit wieder einen Job gefunden hat, der ihr obendrein eine Menge Spaß bereitet, freut Stefanie (60) zwar. In ihrem Übermut hat die Hamburgerin aber vergessen, das Bürgergeld abzumelden. Und kriegt jetzt die teure Quittung.

Stefanie (60) muss 3000 Euro zurückzahlen. © RTLZWEI

Seit einem Jahr ist sie in der "Veddeler Fischgaststätte" tätig. Die 60-Jährige, die zuvor zehn Jahre arbeitslos und auf Sozialhilfe angewiesen war, ist besonders happy, "wenn man Geschirr von draußen reinholt und die Gäste es mir schon entgegenreichen oder irgendwelche Fragen haben. Man lernt hier mega nette Leute kennen, allein das macht mir schon total Spaß", sagt sie in der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich – Rückkehr nach Hamburg".

Die Freude am Job war aber nicht sofort vorhanden. "Am Anfang habe ich echt gedacht, ich schaff' das nicht, ich geb' auf. Aber ich hab mich durchgebissen und jetzt hab ich das Gefühl, dass ich hier nie wieder wegwill." Stefanie spricht sogar von einer "Ersatzfamilie".

Allerdings hatte sie versäumt, das Bürgergeld abzumelden, erhielt somit ihr nicht zustehende Zahlungen.

In der Gaststätte sei immer so viel los gewesen, "dass ich es nicht geschafft hab, zum Amt zu gehen". Später behauptet sie aber, durchaus "Bescheid gesagt" zu haben: "Die wussten das!" Dadurch habe sie im Folgemonat erneut Sozialhilfe überwiesen bekommen. "Es ist schwierig, das nicht auszugeben, hab mir paar Anschaffungen gemacht."

Zwischen 100 und 150 Euro muss die gelernte Industriekauffrau jetzt monatlich abstottern. Ein großer Batzen Geld für die Alleinstehende, der aber immerhin 300 Euro mehr zur Verfügung stehen, als in der Arbeitslosigkeit.