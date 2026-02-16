Nächste Krankheit bei Rollstuhlfahrerin Manja: "Wenn ich etwas gegessen hab, hab ich eine Beule im Bauch"

Rostock - Was denn noch alles? Manja (53) muss die nächste schwere Diagnose verkraften, hat nach eigenen Angaben aber Glück im Unglück.

Manja (l.) ist von verschiedenen Krankheiten schwer gezeichnet. © RTLZWEI

Die Rollstuhlfahrerin leidet bereits unter der Knochenschwund-Krankheit Multiple Sklerose und dem chronischen Darmleiden Morbus Crohn. Jetzt berichtet die stark Übergewichtige in "Hartz und herzlich" (RTLZWEI) von einem weiteren Arztbesuch.

"Der Arzt kommt rein, guckt mich an, sagt: 'Hast 'nen Bauchdeckenbruch' und geht wieder." Das Bauchfell, das sich auch entzünden kann, sei gerissen.

Die Rostockerin über die Auswirkungen: "Das ist lustig: Wenn ich etwas gegessen habe, hab ich eine Beule im Bauch. Ich fand das ganz witzig. Dann denke ich: Mein Gott, ist der Magen aber voll."

Operiert werden müsste es nur, wenn sie Schmerzen im Bauch hätte. "Hab ich aber nicht", beruhigt Manja.