Bürgergeld-Empfängerin Lena (19) schwanger? "Kann auch durch Stress kommen"

Rostock - Die psychisch kranke Lena (19) ist gerade dabei, ihr Leben mit einer neuen Wohnung wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Doch jetzt könnte eine Schwangerschaft alles auf den Kopf stellen.

Patrick (27) hofft, dass Freundin Lena (19) nicht schwanger ist. © RTLZWEI

Erst seit drei Wochen ist sie mit dem acht Jahre älteren Patrick (27) zusammen. "Ich bin seit zwei Wochen überfällig, hab seit fünf Tagen Dauerübelkeit, Unterleibsschmerzen - es ist richtig ekelhaft", erzählt sie in der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich".

Aber nicht nur eine Schwangerschaft sei möglich, weiß die gebürtige Rostockerin. "Es kann auch durch Stress kommen, dass ich eine Zyste bekommen habe. Die kann man überall im Körper bekommen, aber ich hab das Glück, dass es sich immer im Eileiterbereich verkrümelt und ich meine Tage nicht krieg'."

Viermal habe sie diese Beschwerden schon gehabt, einmal sei sie deshalb sogar operiert worden.

Patrick, der selbst schon mit 18 Jahren Vater wurde, kann ein Baby gerade nicht gebrauchen. "Lass mir kein neues Kind ins Haus kriegen. Ein frisch geborenes Kind ist viel Anstrengung und viel Budget. Es muss nicht sein, dass man unerwartet ein Kind bekommt."