Rentnerin Ilse wird von Partner (41) geschlagen: "Ab und zu eine gelangt kriegen, finde ich nicht so schlimm"

Hamburg - Heftige Streitereien führen dazu, dass Ilse (67) immer wieder von Daniel (41) geschlagen werde. Doch die Rentnerin kommt aus Liebe noch nicht los von ihrem offiziell obdachlosen Partner.

Ilse (67) berichtet über häusliche Gewalt. © RTLZWEI

"Daniel ist im Moment schräg drauf, aber richtig", berichtet die Hamburgerin in der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich".

Immer wieder gibt es Meinungsverschiedenheiten. "Ihr Laptop-Spielen von morgens bis abends kotzt mich an. In der Zeit hantier ich hier rum", sagt Daniel, der sich laut eigenen Aussagen vorrangig um die Renovierung der 65 Quadratmeter großen Wohnung im Stadtteil Veddel kümmert. Sie wolle dazu "besser gar nix" sagen.

"Ab und zu mal eine gelangt kriegen finde ich zwar nicht ganz so schlimm, aber ich find's halt doch heftig", sagt die sichtlich geknickte Ilse. Immer schlage er ihr auf den Hinterkopf - "bis er mir irgendwann mal wieder ein blaues Auge verpasst". Er streite alle Körperlichkeiten ab.

Eine Freundin habe der 67-Jährige schon Hilfe angeboten. "Die sollen ihn nur raus begleiten - am besten für immer. Aber selbst, wenn ich die Bullen ruf', bringt das nix - er taucht innerhalb von fünf, sechs Stunden wieder auf." Drei Jahre lang sei sie verliebt gewesen, "aber allmählich ist Sense".