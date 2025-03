Regina sauer auf Hausverwaltung: "Ich reiß' das Drecksvieh raus!"

Rostock - Regina (71) steht's mal wieder bis sonst wo. Die Rostocker Rentnerin kommt mit ihrer Hausverwaltung auf keinen grünen Zweig. Seit Monaten lebt sie in Lebensgefahr in ihren vier Wänden - doch es tut sich nichts.

Regina (71) kommt mit ihrer Hausverwaltung auf keinen grünen Zweig. © RTLZWEI

Seit Monaten sei der Hausverwaltung der defekte Sicherungskasten bekannt, sagt sie in der neuen Folge der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich". "Ich traue mich an keine Steckdosen mehr ran, ich hab richtige Angst." Blöderweise findet der Vermieter offenbar keinen Elektriker, der sich an den alten Stromkasten traut.

"Vier Sicherungen sind durchgeknallt, ich hab schon paar Mal eine gewischt gekriegt. Drei Stück in fünf Tagen durchgebrannt", meckert die gebürtige Thüringerin, die seit ihrem Einzug 2006 das Problem habe, "dass die da drin nichts machen".

Und: "Ich kann froh sein, dass da nur zehn Ampere sind. Stell dir mal vor, da wären 20, 30 Ampere. Ich würde da liegen, das interessiert niemanden." Die Verwaltung aufsuchen brauche sie ebenso nicht. "Das interessiert die da vorne gar nicht, ob ich hier verrecke."

Mehrere elektronische Geräte habe sie schon gar nicht in Betrieb, benutze sie nur noch nacheinander. Das kann natürlich kein Dauerzustand sein.