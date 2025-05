Böse Vorwürfe am Starstrand: Diva predigt "Klasse und Niveau", macht dann aber "die Beine breit"

Phuket (Thailand) - Mit Can Kaplan (29) und Anita Latifi (29) stoßen in der zweiten Folge von " Kampf der Realitystars " zwei neue Kandidaten zum Cast dazu und sorgen für ordentlich Wirbel. Vor allem die 29-jährige Rapperin mischt die Truppe gehörig auf - und schießt sich dabei insbesondere auf zwei Teilnehmer ein.

Anita Latifi (29) mischt den Starstrand ordentlich auf. © RTLZWEI

Mit Anitas Einzug ist es mit der Ruhe und Harmonie in der Sala erst mal vorbei, denn die Krawallmacherin denkt gar nicht daran, sich erst mal vorsichtig an die Gruppe heranzutasten. Stattdessen nimmt sie die aufblühende Liebelei zwischen Daymian Weiß (20) und Hati Suarez (24) ins Visier, die sie sofort für fingiert erklärt.

"Das ist zu Hundert Prozent nicht echt. Ich hab direkt gemerkt, diese Frau spielt 'ne Rolle!", ist sich Anita sicher und stellt klar: "Wenn die neben mir fi*ken sollten, raste ich aus".

In der Tat gehen die Nerven der temperamentvollen Blondine schon in den ersten 24 Stunden in der Sala gleich mehrfach mit ihr durch: Nicht nur bei der "Wand der Wahrheit", bei der die Stars sich nach "Famegeilheit" einordnen sollen, brüllt die werdende Mutter aggressiv herum, auch bei den darauffolgenden Spielen verliert sie wiederholt die Beherrschung - inklusive wüster Beleidigungen. Ganz schön anstrengend - sowohl für die anwesenden Sala-Bewohner als auch für den Zuschauer.

Annina Semmelhaack (49) muss das Gezeter allerdings nicht länger ertragen: Nachdem das Ex-Erotik-Sternchen nach dem Rauswurf in Folge 1 nochmal eine neue Chance auf mehr Sendezeit bekommen hat, muss sie nach der zweiten "Stunde der Wahrheit" erneut die Koffer packen und ist damit endgültig raus.