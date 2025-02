Rentnerin Regina trauert um Haustier: "Der ist hinüber, tu ihn weg"

Regina (70) lässt den Aquariumschlepper Tino (43) rein. © RTLZWEI

Zunächst ist die Rostockerin mit ihrem Rollator in einem Einkaufszentrum unterwegs. Als sie durch die Passage schlendert, sagt eine Frau im Vorbeigehen: "Schämen müssten Sie sich." Prompt reagiert die Rentnerin, schreit der weglaufenden Passantin hinterher: "Halt die Klappe, dämliche Kuh!"

Immer wieder haben die "Hartz und herzlich"-Protagonisten mit Anfeindungen zu kämpfen - insbesondere über die sozialen Medien, aber wie in dem Fall auch auf der Straße.

"Was ist da dabei, wenn ich mich filmen lasse? Das ist doch mein Privatleben, ich kann doch tun und lassen, was ich will. Was bildet die sich überhaupt ein, ey?", ist die gebürtige Thüringerin sauer.

Aber sie hat auch Grund zur Freude, denn ihr kleines Aquarium wird gegen ein größeres ausgetauscht, das sie von ihren Nachbarn Sandra (41) und Tino (43) erhält.