"Haben Laden mit Herzblut hochgezogen": Leipzigerinnen schockiert nach Ladendiebstahl
Leipzig - "Es ist so mies. Das hier ist ein kleiner Laden, der mit Herzblut hochgezogen wurde", sagte Angelina Perke, eine der Inhaberinnen des Kreativladens "Simsala Ost" in Leipzig. In das kleine Geschäft wurde eingebrochen. Die Polizei sucht den oder die Täter und auch die MDR-Sendung "Kripo live" berichtete jetzt über den Fall.
Am 8. Januar um 5.50 Uhr hebelte ein Unbekannter mit einem Brecheisen die Eingangstür des kleinen Ladens auf.
Er brach die Kasse hinter dem Tresen auf, stahl Bargeld und verschwand. Der Einbruch dauerte insgesamt nur circa 45 Sekunden.
"Der reine gestohlene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro, relevant ist natürlich der Sachschaden, der in so einer Einrichtung hoch ist", erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter in der MDR-Sendung. Man ermittle momentan, ob es sich um Beschaffungskriminalität handele.
Der Laden befindet sich in einem Haus in Anger-Crottendorf. Die Reparatur der kaputten historischen Eingangstür kostete rund 2000 Euro, außerdem wurde in neue Sicherheitstechnik investiert.
Für die Inhaberinnen ist das ein herber Schlag. Das "Simsala Ost" ist ein kleiner Laden für Handwerkskunst. Verkauft werden eigene Kunstwerke der Besitzerinnen und von anderen Künstlerinnen und Künstlern aus Leipzig.
Der Täter hatte Tunnel im Ohr
"Das ist eine Leidenschaft und Passion von uns beiden", erklärte Lisa-Marie Knoth, eine der Inhaberinnen.
Der Laden eröffnete in 2024 und bietet unter anderem Bilder, Glaskunst und Schmuck an. "Wir wurden in der Nachbarschaft dankend angenommen und einige sind auch schon Stammkunden geworden", so Angelina Perke.
Auch auf Social Media haben die beiden sich mittlerweile eine kleine Community aufgebaut, bieten regelmäßig Workshops und Aktionen in ihrem Geschäft an. Lisa-Marie Knoth ist wütend über den Einbruch: "Man sieht von außen, das ist ein Handwerksladen mit ganz viel Handwerkskunst. Mir fehlt das Verständnis, wieso man in so einen Laden einbricht."
Überwachungsaufnahmen zeigen einen Mann. Auffällig ist aber, dass er einen Tunnel im Ohr trug.
Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen. Wer etwas über den Einbruch oder über den potenziellen Dieb weiß, soll sich telefonisch unter der 0341 96646666 bei den Beamten melden.
Die ganze Folge "Kripo live" vom 8. März könnt Ihr in der ARD Mediathek nachschauen. Neue Folgen laufen sonntags um 19.50 Uhr im MDR.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@simsala.ost