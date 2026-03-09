"Haben Laden mit Herzblut hochgezogen": Leipzigerinnen schockiert nach Ladendiebstahl

Leipzig - "Es ist so mies. Das hier ist ein kleiner Laden, der mit Herzblut hochgezogen wurde", sagte Angelina Perke, eine der Inhaberinnen des Kreativladens "Simsala Ost" in Leipzig . In das kleine Geschäft wurde eingebrochen. Die Polizei sucht den oder die Täter und auch die MDR-Sendung " Kripo live " berichtete jetzt über den Fall.

Der Laden wird in der Nachbarschaft gut angenommen. © Screenshot/Instagram/@simsala.ost

Am 8. Januar um 5.50 Uhr hebelte ein Unbekannter mit einem Brecheisen die Eingangstür des kleinen Ladens auf.

Er brach die Kasse hinter dem Tresen auf, stahl Bargeld und verschwand. Der Einbruch dauerte insgesamt nur circa 45 Sekunden.

"Der reine gestohlene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro, relevant ist natürlich der Sachschaden, der in so einer Einrichtung hoch ist", erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter in der MDR-Sendung. Man ermittle momentan, ob es sich um Beschaffungskriminalität handele.

Der Laden befindet sich in einem Haus in Anger-Crottendorf. Die Reparatur der kaputten historischen Eingangstür kostete rund 2000 Euro, außerdem wurde in neue Sicherheitstechnik investiert.

Für die Inhaberinnen ist das ein herber Schlag. Das "Simsala Ost" ist ein kleiner Laden für Handwerkskunst. Verkauft werden eigene Kunstwerke der Besitzerinnen und von anderen Künstlerinnen und Künstlern aus Leipzig.