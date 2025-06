Hartz und herzlich: Sie ist das neue Gesicht in den Benz-Baracken

Tatjana "Taddel" (35) ist das neue Gesicht in den Mannheimer Benz-Baracken. © RTLZWEI

Taddel war es, die ihre Halbschwester Natascha "Nana" mit ihrer Nachbarin Mel (39) zusammengebracht hat. Diese Beziehung hält jetzt schon zwei Jahre.

Die Dunkelhaarige hat bereits einen 15-jährigen Sohn aus einer früheren Beziehung. Vom Vater des Teenagers lebt sie getrennt, beide Elternteile kümmern sich aber gleichermaßen um den Jungen.

2020 starb Taddels und Nanas Papa. Damals habe die 35-Jährige ihren kranken Vater in seiner Wohnung "in den Tod begleitet". Zur selben Zeit sei ihre Ehe mit einer Frau in die Brüche gegangen. Taddel brauchte eine Wohnung. "Und so makaber das klingt: Er hat mir Platz gemacht."

Seitdem wohnt sie in "seinen" vier Wänden im gelben Block in Mannheim-Waldhof. Und sie fühlt sich ihm so verbunden. "Der ist mir doppelt so nah. Ich glaub auch, der geistert hier mit mir rum."