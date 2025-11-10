Sorgen um "Hartz und herzlich"-Florian: 30 Kilo in neun Monaten weg
Mannheim - Die Menschen in Florians (42) Umfeld und auch der alleinerziehende Familienvater selbst machen sich Sorgen, da 30 Kilogramm Körpergewicht innerhalb weniger Monate unfreiwillig purzelten. Der Arzt kann nur bedingt Entwarnung geben.
"Ich habe eine Überweisung von meinem Arzt bekommen, weil allen aufgefallen ist, dass ich ziemlich dünn geworden bin", erzählt der Mannheimer in einer neuen Folge der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken".
Daraufhin wurde ihm Blut abgenommen, doch die Auswertung war unauffällig. Die Werte, die typischerweise zu einer Gewichtsreduktion führen könnten, zeigten keine Alarmierungspunkte. Zucker, Schilddrüse, Leber, Niere sind demnach im grünen Bereich, berichtet der 42-Jährige.
Ein besonderes Augenmerk liegt in der Familie auf dem Blutzuckerwert. Tochter Lisa-Marie starb im November 2022 mit gerade einmal 16 Jahren an Diabetes, auch Sohn Lukas (16) ist daran erkrankt.
Der sei bei 5,8 normal, ab 6,2 habe man Diabetes. Florian liege nach eigenen Aussagen bei 6,0 - auf der Schwelle zu besorgniserregend also.
Hartz und herzlich: "Viele haben gesagt, dass das am Rauchen liegt"
"Ich esse eigentlich genug, aber nehme viel ab", beteuert der Vollzeit als Security-Angestellter tätige Florian. Satte 30 Kilo sind weg, seit er seine Freundin Dana vor neun Monaten kennengelernt hat.
"Viele haben gesagt, dass das am Rauchen liegt", erzählt der 42-Jährige. Tatsächlich greift er auch erst seit diesem Zeitpunkt wieder regelmäßig zur Zigarette.
Auch häufigere Toilettengänge und ein niedriger Blutdruck beschäftigen Florian. Eine Magen-Darm-Spiegelung zeigte hierbei allerdings auch keine Auffälligkeiten.
