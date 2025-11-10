Sorgen um "Hartz und herzlich"-Florian: 30 Kilo in neun Monaten weg

Mannheim - Die Menschen in Florians (42) Umfeld und auch der alleinerziehende Familienvater selbst machen sich Sorgen, da 30 Kilogramm Körpergewicht innerhalb weniger Monate unfreiwillig purzelten. Der Arzt kann nur bedingt Entwarnung geben.

Florian (42) hat in neun Monaten 30 Kilogramm Körpergewicht verloren - unfreiwillig. © RTLZWEI

"Ich habe eine Überweisung von meinem Arzt bekommen, weil allen aufgefallen ist, dass ich ziemlich dünn geworden bin", erzählt der Mannheimer in einer neuen Folge der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken".

Daraufhin wurde ihm Blut abgenommen, doch die Auswertung war unauffällig. Die Werte, die typischerweise zu einer Gewichtsreduktion führen könnten, zeigten keine Alarmierungspunkte. Zucker, Schilddrüse, Leber, Niere sind demnach im grünen Bereich, berichtet der 42-Jährige.

Ein besonderes Augenmerk liegt in der Familie auf dem Blutzuckerwert. Tochter Lisa-Marie starb im November 2022 mit gerade einmal 16 Jahren an Diabetes, auch Sohn Lukas (16) ist daran erkrankt.

Der sei bei 5,8 normal, ab 6,2 habe man Diabetes. Florian liege nach eigenen Aussagen bei 6,0 - auf der Schwelle zu besorgniserregend also.