Trauriger Abschied bei "Hartz und herzlich": Für Petra beginnt ein neuer Lebensabschnitt

"Deswegen bin ich raus und krieg mein Leben endlich auf die Reihe - wie ich's wollte", so die 35-Jährige.

Und dazu könnte es ganz bald kommen. "Ich fange an mit einer Schulung zur Altenpflegehelferin - Gott sei Dank!" Dies sei eine Maßnahme des Jobcenters, das auch den Führerschein bezahlt. Sie werde Vollzeit arbeiten, sich danach um Kinder und Haushalt kümmern.

Schon seit ein paar Jahren ist Petra arbeitslos gewesen. Zuletzt arbeitete sie im Sicherheitsbereich, doch 2019 endete diese Anstellung. "Die vier Jahre, wo ich zu Hause bin, gehen mir langsam auf den Geist", sagt sie in einer der neuen RTLZWEI-Folgen.

Die Mutter zweier Töchter sagt aus einem schönen Grund Lebewohl. © RTLZWEI

Deshalb sei die Folge am Dienstag (17. September) auch die (vorerst) letzte, in der sie zu sehen ist. "Das ist mein letzter Dreh, was ich heute mach", sagt Petra, die sich nun aber freut, alten Menschen helfen zu können.

Schluss nach mehreren Jahren "Hartz und herzlich". Das schmerzt die gebürtige Ludwigshafenerin natürlich auch. "Klar werd' ich euch vermissen. Es fühlt sich komisch an, aber es ist kein schlechtes komisches Gefühl, es ist ein gutes komisches Gefühl."

Und dann spricht sie das letzte Mal in die Kamera: "Hiermit verabschiede ich mich jetzt von meinen Fans", sagt die 35-Jährige, während sie mit Kippe am Küchentisch sitzt - ihrem Lieblingsplatz, wie ein Bild an der Wand verrät.

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" zeigt RTLZWEI montags bis freitags jeweils um 18.05 Uhr. Vorab sowie auf Abruf seht Ihr sie bei RTL+.