Dating-Fail bei "Herz an Bord" auf der AIDA: "Absolut unangebracht"

Von Nico Zeißler

Barcelona (Spanien) - Emotionales Finale bei "Herz an Bord"! Noch einmal versuchen vier neue Singles, die Frauen auf der AIDAcosma von sich zu überzeugen und ihre Konkurrenz auszustechen. Es warten traumhafte Dates - und zukunftsträchtige Entscheidungen.

Fangfrische Singles (v.l.n.r.): Antonio (58), Kim (29), Giacomo (33) und Ulli (51). © A. Hartl/blickwinkel/imago images

Olga Maria (36) und Giacomo besteigen ein kleineres Boot. © RTL Ein letztes gemeinsames Frühstück steht für die Ladys mit ihren am Vortag auserwählten Singles an. Dort kommt es für Thomas (47) zu einer Überraschung. Denn erstmals nimmt Ulrike (47) seine Hand. Sie scheint sich wohl sicher, dass kein neuer Mann an den langhaarigen 47-Jährigen herankommt. Moderator Wayne Carpendale (45) bringt ein letztes Mal neue Liebesbriefe in Form einer Flaschenpost, die die Frauen erneut laut vorlesen. Agnes' (26) Brief von Kim (29, "Ich hab Bock, hier eine Lovestory zu schreiben") ist ordentlich einparfümiert. "Riecht auf jeden Fall gut. Ich hoffe, der hat das gleich drauf." Gleichzeitig hofft sie, dass er nicht zu eitel ist und länger im Bad braucht als sie. Kann der gelernte Modeberater Paul (28) gefährlich werden? TV & Shows So feiert RTLZWEI Geburtstag: Diese Shows bekommen neue Folgen Auch Agnes zweifelt: "Was ist, wenn das so eine Granate ist, wo wirklich alles passt, dass er alles umschmeißt? Das wäre für meinen Kopf gar nicht gut." Olga Maria (36) wundert sich, dass Giacomo (33) schon zehn Jahre Single ist. Findet sie den Grund dafür heraus? Und Ulrike (47) darf sich auf Namenszwilling Ulrich (51) freuen. "Er kommt rein und haut mich um", sagt sie über den Münchner.

Antonio zeichnet Bianca (51). © RTL

Seilbahn-Ausflug von Agnes (26) und Kim. © RTL

Funkt es hoch über Barcelona zwischen Ulrike (47) und Ulli? © RTL

Herz an Bord (VOX): "Ich fand das wirklich einen schwachen Zug"

Die Anwärter treffen direkt aufeinander. Für Ulrike endet das Treffen im Desaster. © RTL Bei einem letzten intimen Date lernen die Frauen die neuen Männer kennen und müssen herausfinden, ob sie vielleicht doch besser zu ihnen passen als die auf der AIDA wartenden. So schippern Olga Maria und Giacomo auf einem Paddelboot, Antonio (58) versucht Bianca (51) zu zeichnen, Agnes steigt mit Kim in eine Seilbahn und für die beiden Ullis geht's sogar in den Helikopter. Anschließend treffen die männlichen Bewerber direkt face-to-face aufeinander und müssen dabei souverän und zielstrebig versuchen, kühlen Kopf in der Situation zu bewahren. TV & Shows "Endlich frei!": Drei Frauen zeigen ihren beeindruckenden Weg aus der Gewalt Vor allem Ulrike wird dort von einem der Jungs heftigst vor den Kopf gestoßen. "Ich fand das wirklich einen schwachen Zug und absolut unangebracht." Aber auch Olga ist hin- und hergerissen, hat sie doch für Eugen und Giacomo Gefühle aufgebaut. Die Entscheidungen müssen her. Und dort ist die Anspannung mehr als deutlich zu spüren. Wer wird das Herz an Bord der vier Single-Frauen?

Agnes muss sich entscheiden: Kim (29, 2.v.r.) oder Paul (28, r.). © RTL

Erobert Hans Peter (58) oder Antonio (58, r.) Biancas (51) Herz? © RTL

Auch Olga Maria (36) stehen mit Giacomo (33) und Eugen (38) zwei tolle Männer gegenüber. © RTL

Thomas (47) und Ulli (51, r.): Wen wählt Ulrike (47)? © RTL