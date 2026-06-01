01.06.2026 08:26 Happy End nach drei Fehlgeburten: "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar erstmals Eltern

Experiment geglückt! Marina und Robert lernten sich im TV bei "Hochzeit auf den ersten Blick" kennen. Jetzt haben die beiden erfolgreich eine Familie gegründet.

Von Frederick Rook

Düren - Experiment geglückt! Marina und Robert lernten sich 2023 im TV bei "Hochzeit auf den ersten Blick" kennen. Jetzt haben die beiden erfolgreich eine Familie gegründet.

Marina (30) und Robert (38) sind vor knapp zwei Wochen Eltern einer kleinen Tochter geworden. © Screenshot/Instagram/marina.b_hadeb.2023 (Bildmontage) Im Dezember 2025 verkündeten die ehemaligen Kuppelshow-Kandidaten gegenüber ihren Fans überglücklich, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Nur wenig später präsentierte Marina bereits stolz ihren Babybauch. Jetzt hat ihre Tochter das Licht der Welt erblickt. Wie Marina in einem neuen Instagram-Beitrag verrät, liege die Geburt bereits zwei Wochen zurück. Sie und ihr Partner hätten sich jedoch bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um die Kleine in Ruhe kennenzulernen. "Engelchen", schreibt die frischgebackene Mama mit liebevollen Worten über den Post. Dazu teilt sie einen zuckersüßen Schnappschuss, auf dem sie und Robert ganz zärtlich die winzige Hand der neuen Erdenbürgerin halten. Hochzeit auf den ersten Blick Perfektes Match: "Hochzeit auf den ersten Blick"-Emma zeigt neuen Freund Und Marina kommt aus dem Schwärmen kaum noch heraus: "Du hast unsere Welt in so kurzer Zeit komplett verändert und verzauberst uns jeden einzelnen Tag aufs Neue", so sie TV-Bekanntheit aus Nordrhein-Westfalen.

"Hochzeit auf den ersten Blick"-Stars müssen drei Fehlgeburten verkraften