Kurz vor Finale bei "Hochzeit auf den ersten Blick": Empfindet diese Braut ihren Mann als Ballast?
Sachsen-Anhalt - Die Herzenstage in Tirol enden und damit neigt sich auch das Experiment bei "Hochzeit auf den ersten Blick" langsam dem Ende entgegen. Kurz vor dem Finale geht es für die Paare zurück in den Alltag, wo sie auf Familie und Freunde treffen werden. Doch nicht alle wollen in das persönliche Umfeld des Partners eintauchen.
Unmittelbar vor dem großen Finale läuft es nicht bei allen Paaren rund. Kommunikations- und Vertrauensprobleme erschweren es dem ein oder anderen, sich bei seinem Partner komplett fallen zu lassen.
Zwar hatten Michelle (24) und Marlon (30) während der Herzenstage in Tirol eine gemeinsame Basis aufgebaut, wie sie selbst sagen. Doch vor der finalen Entscheidung, bei der die Paare zwischen der Scheidung und dem Bestehen ihrer Ehe entscheiden müssen, kommt es zwischen den beiden zu Unstimmigkeiten.
Im Gespräch mit Matching-Experte Markus Ernst gesteht Marlon seiner Frau: "Manchmal kommt es mir so vor, wenn wir allein sind, unter vier Augen, dass du nicht so richtig was mit mir anfangen kannst. Und das macht was mit meiner Psyche." Seiner Angetrauten steigen daraufhin die Tränen in die Augen. Sie erklärt, dass sie sich häufig vor Marlon zurückzieht, weil sie sich unwohl fühle.
Auch der zusätzliche Druck ihres berufsbegleitenden Studiums mache das Kennenlernen der beiden nicht einfacher. Marlon wird daraufhin ebenfalls emotional und betont: "Ich hoffe, ich bin kein Ballast."
Das junge Paar entscheidet sich dagegen, sich gegenseitig zu besuchen, fühlt sich nach dem klärenden Gespräch aber befreiter. An welchem Punkt ihre Ehe jedoch aktuell steht, ist für beide ungewiss.
Bei Martin und Sarah scheint die Entscheidung schon besiegelt
Ganz anders bei Sarah (40) und Martin (36), bei dem Paar hat es auf Anhieb gefunkt. Kurz vor dem Finale scheint die Entscheidung der beiden bereits festzustehen, denn in Erinnerung an ihre Hochzeit mit Martin spricht Sarah sogar von "Liebe auf den ersten Blick".
Noch vor der finalen Entscheidung haben die beiden beschlossen, dass der Spreewälder nach dem Liebesexperiment zu Sarah ins Sauerland ziehen wird. Für das Paar sei es keine Frage mehr, ob sie zusammen ziehen, sondern wann.
Während Martin seine Braut erneut besucht, gibt es für beide Grund zum Feiern. Denn wie es der Zufall will, hat das glückliche Paar am selben Tag Geburtstag. Sarahs engste Freundinnen lassen es sich nicht nehmen, an diesem besonderen Tag Martin noch besser kennenzulernen.
"Ihr passt so gut zusammen, mit all euren Hobbys und die Kleinigkeiten im Alltag", stellt Sarahs Freundin Natjenka fest. Auch das Paar fühlt sich unzertrennlich, will trotz der 600 Kilometer Entfernung, die sie trennen, so viel Zeit miteinander verbringen wie möglich. Von Sarah gibt es das passende Geschenk: eine BahnCard.
Ob sich die beiden am Ende tatsächlich für eine gemeinsame Zukunft entscheiden werden, wird sich im Finale zeigen.
Folge 9 von "Hochzeit auf den ersten Blick" seht Ihr nächsten Dienstag, 16. Dezember, um 20.15 Uhr auf SAT.1 und schon vorab auf Joyn PLUS+.
Titelfoto: Joyn/Markus Hertrich