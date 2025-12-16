Mit bedenklichen Zeilen: "Hochzeit auf den ersten Blick"-Star meldet sich plötzlich
Köln - "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin Annika gewährt in der Regel nur sehr wenige Einblicke in ihr Privatleben. Für ein ernstes Thema wählt die TV-Bekanntheit jetzt aber doch den Gang an die Öffentlichkeit.
"Es ist ein Thema, bei dem viele schweigen. Derzeit bin ich auf der Suche nach Energie. Bei all dem Alltag habe ich einfach mich etwas verloren", gesteht die Brünette gegenüber ihrer Instagram-Community.
Zwischen ihren nachdenklichen Zeilen ist zu lesen, dass sich Annika derzeit wohl in einer schwierigen psychischen Phase befindet. Weiter schreibt sie: "Ich weiß, es geht vielen so, doch es auszusprechen oder den Schritt zu wagen und 'wieder sich' zu finden, fällt vielen schwer."
Obwohl ihr Gemütszustand derzeit nicht der beste zu sein scheint, blickt die ehemalige "HadeB"-Teilnehmerin positiv in die Zukunft. Sie befinde sich aktuell inmitten des Wiederfindungsprozesses und sei froh, ihre "Familie und Freunde zu haben".
Aus diesem Grund ist Annika auch felsenfest von einer positiven Wendung überzeugt: "Schritt für Schritt wird alles wieder gut", lässt sie ihre Follower wissen und unterstreicht damit ihren Optimismus.
"Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehe von Annika und Manuel hält noch immer
Zu ihren durchaus nachdenklichen Zeilen teilte die ehemalige TV-Braut ein vielsagendes Foto von sich, das sie von hinten mit Blick auf einen Regenbogen zeigt. Dazu postete sie die beiden Hashtags "mentale Gesundheit" und "nicht schweigen".
2020 gaben sich die Reiseverkehrskauffrau und der Lagerlogistiker Manuel aus Mannheim im Rahmen des SAT.1-Sozialexperiments ohne vorheriges Kennenlernen das Ja-Wort.
Vor dem Traualtar war jedoch beiden Eheleuten anzumerken, dass sie dem Urteil der Experten, die sie zusammengeführt hatten, nicht so recht trauten. Nach dem zögerlich vorgetragenen Ehegelübde folgte eine eher freundschaftliche Umarmung.
Auch während der Flitterwochen kam es immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten. Keine guten Voraussetzungen für eine rosige Zukunft. Doch Annika und Manuel gaben ihrer Liebe trotz des holprigen Starts eine ernsthafte Chance - mit Erfolg!
Im September 2022 sorgten die beiden Teilnehmer dann für eine große Überraschung, als sie plötzlich verkündeten, Eltern geworden zu sein. Ihre Schwangerschaft hatte Annika bis zu diesem Zeitpunkt erfolgreich geheim gehalten.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/annika.hadeb (Screenshots)