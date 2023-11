Philipp ätzt gegen "Hochzeit auf den ersten Blick": "Sehr armselig"

So äußerte sich Philipp (36), der 2019 selbst in der Sat.1-Sendung geheiratet hatte, jetzt kritisch zu dem Format.

Er sei gar nicht eingeladen worden, so der 36-Jährige. "Ich fand es auch sehr schwach und frech von der Redaktion, dass man bei dem zehnjährigen Jubiläum nicht alle anfragt", schrieb er in seiner Antwort weiter. Er vermute sogar, gezielt ausgeladen worden zu sein: "Aber so ist es in der Familie, wenn manche sagen, die und die Personen wollen sie nicht sehen. Sehr armselig."

Melissa äußerte sich derweil nicht zu der Jubiläums-Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick". Doch auch sie hatte sich in der Vergangenheit immer wieder kritisch über die Produktion ausgelassen. Auch ihre beste Freundin und Influencerin Ann-Vivien (30) hatte ihr zuletzt öffentlich beigepflichtet: "Lächerlich, dass da immer noch von Wissenschaft gesprochen wird und Psychologen ihren Namen dafür hergeben", hatte sie erklärt.

Und weiter: "Wenn von 96 Ehen noch 5 Paare zusammen sind und davon 4 aus den letzten 3 Staffeln sind, muss man keine weiteren 'Experimente' mehr machen."